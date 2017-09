Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Es spricht: Bernd Ludwig - An den Instrumenten: Gerd Ludwig





Ein Text aus dem 13. Jahrhundert, aus der Zeit der mongolischen Reichsgründung, einer fernen Zeit und Kultur. Ein Abend zum Lauschen und Eintauchen in eine fremdartige alte Welt. Der Welt des Dschingis Khan, der Tanguten, von Börte und einer weißen Hirschkuh. Untermalt durch die Klänge einer Pferdekopfgeige und weiteren mongolischen Klanginstrumenten.



Sonntag 15.10.2017 - Beginn: 18:00 Uhr



Vorverkauf: 9,00 €



Abendkasse: 12,00 €



Ermäßigt: 6,00 € (Schüler, Studenten, ALG2-Empfänger)



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: Die Geheime Geschichte der Mongolen

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!

«Die Geheime Geschichte der Mongolen»

Kaiser-Friedrich-Str. 67
10627 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 220 529 60