Jahreswechsel an der polnischen Ostsee - Toller Silvesterurlaub zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de

Toller Silvesterurlaub zum Traumpreis beim Reiseanbieter Polen-Wellnessurlaub.de:Wer die passende und günstige Unterkunft für den Jahreswechsel an der Ostsee sucht, wird beim Reiseanbieter Polen-Wellnessurlaub.de fündig und voll auf seine Kosten kommen und einen unvergesslichen Jahreswechsel verbringen.Ein spezielles Silvester-Arrangement wird im Resort & MediSpa Imperiall angeboten und enthält 3 oder 4 Übernachtungen mit Halbpension, viele Extras und eine große All-Inclusive-Silvestergala mit festem Sitzplatz. Dabei stehen zwei Varianten zur Auswahl: ein Silvesterball im Restaurant mit Live-Musik und eine Silvesterparty in der Lounge-Bar mit DJ und Hits aus aller Welt. Das Silvesterprogramm in beiden Varianten umfasst gleichermaßen ein festliches Silvesterbuffet mit einer großen Auswahl an Vorspeisen, Suppen und Hauptgerichten sowie Open Bar mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken.Das Silvester-Arrangement wird im Internet auf der eigenen Website zur Verfügung gestellt und kann mittels des Buchungsformulars gebucht werden. Es kostet schon ab 249,- Euro pro Person, der Preis ist abhängig von der Aufenthaltsdauer und der Art der Unterkunft und Zimmerkategorie.Der Gastgeber: Günstige Unterkunft an der Ostsee mit Wohlfühlfaktor:Das Resort & MediSpa Imperiall bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostseeurlaub. Das im Jahr 2014 erbaute Resort liegt direkt an der Ostsee (ca. 50 m) im kleinen beschaulichen Badeort Sianozety in Hinterpommern. Auf dem eingezäunten mit viel Grün Resortgelände befinden sich unterschiedliche Unterkünfte, ein Buffet-Restaurant, 3 Bars, viele Freizeiteinrichtungen, ein Spa- und Wellnessbereich und ein Parkplatz. Die Empfangshalle mit der Rezeption sowie das Restaurant, der Nachtclub und das Spa mit dem Schwimmbadbereich befinden sich im Hauptgebäude, das mit dem Hotelgebäude miteinander verbunden ist. Die Gästezimmer des weitläufigen Resorts verteilen sich auf mehrere Wohngebäude und Ferienhäusern und sind allesamt komfortabel und zeitgemäß ausgestattet.Direktlink zum Silvesterangebot und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/offer,263,silvester-an-der-ostsee-imperiall-resort-medispa Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de