Förderprogramme für Gründer - Tipps zur Beantragung

Die Geschäftsidee steht, die Recherche ist positiv verlaufen und ein Gründungszeitpunkt steht fest? Wie geht man vor, wenn man nun als Existenzgründer Startkapital benötigt und die Bank davonMitteilungDer erste Eindruck zählt, daher ist eine gute Vorbereitung und ein ausgefeilter Businessplan das A und; O, um in einem ersten Schritt die Hausbank zu überzeugen. Denn diese prüft das Vorhaben und Ihren Businessplan und leitet diesen nach einem positiven Votum an die Förderbank weiter.Es gibt zwei wesentliche KfW-Gründerkredite:(1) Das (ERP-) KfW-Gründerkredit Startgeld(bis 100.000 EUR pro Gründer; Laufzeit: 5-10 Jahre; 1-2 Jahre tilgungsfrei; leichterer Zugang zum Kredit durch 80% Haftungsfreistellung der Bank; kein Eigenkapital notwendig)(2) Das (ERP)- KfW-Kapital für Gründer(5 - 15 % Eigenkapital auf den Investititionsbetrag, Aufstockung von 25 % durch Mezzaninekapital, weitere (öffentliche) Bankdarlehen für Investitionen und Betriebsmittel möglich, Besicherung i.d.R. über eine Bürgschaftsbank)KfW-GRÜNDERKREDITE WERDEN ÜBER EINE BANK BEANTRAGT.Die KfW-Gründerkredite werden nicht bei der KfW-Bank direkt, sondern wird über eine Hausbank beantragt, die wiederum an die KfW ´durchleitet´. Falls die Hausbank nicht mit der KfW zusammenarbeitet (Internetbank, Konsumentenbanken), bietet sich eine neue Bank an.Der Weg zum Gründerkredit:-Einen aussagefähigen Businessplan erstellen (lassen)-Kontakt zur Hausbank aufnehmen und vorab Businessplan versenden-Termine bei Banken durchführen-KfW-Gründerkredit über eine Bank bei der KfW beantragen-Zusage der KfW wird erteilt-Abschließen des Kreditvertrages-Auszahlung des DarlehensTIPP:Ausreichend Zeit für die Bearbeitung durch die Bank einplanen. Neben der eigenen Bank benötigt die KfW ebenso Zeit für die Prüfung der Geschäftsidee.TIPP 2:Fördermittel von vornherein mit einplanen. Auch der Hinweis auf den konkreten Wunsch nach einem KfW-Gründerkredit oder vergleichbarem Förderdarlehen ist von Vorteil, so ist das Gespräch mit der Hausbank im Idealfall von Beginn an auf dieses Förderprogramm ausgerichtet.VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN KFW-Förderkredit-Das Geschäftskonzept wird positiv beurteilt-Der Zahlenteil des Businessplanes ermöglicht eine Rückführung des Darlehens-Ihre Qualifikation ist ausreichend für Ihr Vorhaben-Es liegen keine negativen Merkmale bei der Kontoführung und Schufa vor.



Bildinformation: KfW Gründerkredit Startgeld