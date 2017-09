(Krefeld) –Der Pflegenotstand in Deutschland steht im Mittelpunkt des politischen Früh-stücks der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) am Samstag, dem 23. September in Krefeld. Der Bundestagskandidat der ÖDP, Benjamin Jäger, wird ab 10:00 Uhr im Bio Café Bet-tinger in der Friedrich-Ebert-Straße 240, 47800 Krefeld, unter dem Titel: „Pflegenotstand in Deutschland“ auf die Zustände in der Pflege und mögliche Lösungen eingehen.Benjamin Jäger ist Landesvorsitzender der ÖDP in Nordrhein-Westfalen ist derzeit Student der Pflege. Er war vorher lange Jahre in der Pflege tätig. Er bringt seine berufliche Erfahrung in diese Veranstaltung ein.Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen.Im Anschluss an die Veranstaltung steht Benjamin Jäger interessierten Krefelderinnen und Krefeldern am Infostand der ÖDP vor Saturn in der Neusser Straße Rede und Antwort.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen