Problemlöser/in des Kunden werden – und mehr verkaufen

Vertriebs- und Verkaufsmitarbeiter/innen müssen zukünftig weg vom reinen Produktverkauf und mehr und mehr zum Problemlöser/in des Kunden werden. Der Kunde hat ein Problem was gelöst werden muss. Wenn die Mitarbeiter/innen

dem Kunden sein Problem mit seiner Kompetenz und seinen menschlichen Stärken lösen kann, gewinnt er in der Regel einen Kunden und eine längerfristige Kundenbeziehung. Wenn das Kundenproblem zur Zufriedenheit des Kunden gelöst wurde, spielt auch der Preis nicht mehr die vordergründige Rolle.



Ein Beispiel aus der Praxis:

Wir haben ein Problem, die Haushaltswaschmaschine geht kaputt und läuft nicht mehr. Schnell muss eine neue her. Was machen wir? Zunächst einmal googeln. Dabei fallen uns vier verschiedene Angebote ins Auge, die für unsere Verhältnisse in Frage kämen. Die vier Angebote sind für uns als „Nichtfachmann/frau“ kaum vergleichbar und wir stehen ratlos da. Also suchen wir uns einen Problemlöser, entweder in einem Laden oder in unserem Haus, dem wir in die Augen sehen können und der uns mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner menschlichen Art unser Problem löst. Dabei spielte der Preis nicht die vordergründige Rolle, der/die Mitarbeiter/in hatte unser Problem auf eine lockere Art gelöst. Und wenn wir gut beraten wurden, werden wir uns zukünftig auch wieder an sie/ihn wenden und weiterempfehlen.



Um Vertriebs- und Verkaufspersonal, wie Handelsvertreter/innen, etc., für die kommenden Verkaufsjahre auf diese Veränderungen im Vertrieb und Verkauf hinzuweisen, finden Vertriebler/innen und Unternehmen ständig neue Tipps und Hinweise

Denn auch im Vertrieb und Verkauf werden sich durch die weltweite Digitalisierung die Voraussetzungen auch zukünftig gute Geschäfte zu machen, ständig verändern.



Denn: Ohne Vertrieb läuft nichts im Betrieb!



