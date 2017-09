The Ritz-Carlton bringt seinen legendären Luxus erstmals in die Schweiz

Chevy Chase/ Frankfurt, September 2017 - The Ritz-Carlton hat jetzt gemeinsam mit der Familie Manz von der Schweizer Manz Privacy Group den Abschluss der Renovierungsarbeiten am The Ritz-Carlton Hotel de La Paix, Geneva, dem ersten Luxushotel der legendären Hotelgruppe in der Schweiz, bekannt gegeben. Vormals als Hotel de la Paix, Genf bekannt, präsentiert sich das 152 Jahre alte Hotel dank einer mehrere Millionen Dollar umfassenden Renovierung, Neugestaltung und Modernisierung jetzt in neuem Gewand. Damit beginnt eine neue Ära in der schillernden Geschichte eines der elegantesten und traditionsreichsten Genfer Hotels.„Aufgrund seiner berühmten Vergangenheit mit herausragendem Service, reicher Kultur sowie kulinarischer Exzellenz, für die es seit jeher steht, fügt sich das Hotel de la Paix ideal in die Marke Ritz-Carlton ein, die stetig wächst und unseren Gästen in der ganzen Welt außergewöhnlichen Service und größten Komfort bietet”, erklärte Hervé Humler, President und Chief Operating Officer der The Ritz-Carlton Hotel Company, der Bulgari Hotels & Resorts sowie der St. Regis Hotels & Resorts. „Ich bin hocherfreut, unsere Marke und den exzellenten Service, für den wir stehen, in die Schweiz bringen zu können – in jenes Land, in dem der legendäre Hotelier César Ritz auf die Welt kam.”Am Ufer des Genfer Sees gelegen, mit einem traumhaftem Ausblick auf die berühmte Fontäne der Stadt, dem Jet d’Eau, und dem Mont Blanc als epische Kulisse, steht das Hotel de la Paix seit seiner Gründung im Jahre 1865 in Genf für puren Luxus. Schon damals fungierte das Haus als Inspiration für denkwürdige Zusammenkünfte wie den Weltfriedenskongress von 1867, und beherbergte seitdem hochkarätige Gäste aus der ganzen Welt, wie beispielsweise die Fürstenfamilie von Monaco und den namhaften amerikanischen Schauspieler Orson Welles.„Wir freuen uns außerordentlich, dass das Hotel De La Paix unter der Marke The Ritz-Carlton wiedereröffnet wird”, so die Familie Manz. „The Ritz-Carlton Hotel Company haben wir als Betreiber gewählt, da wir der Überzeugung sind, dass die Erfahrung des Unternehmens innerhalb der Luxushotelbranche diesem einzigartigen Anwesen dabei helfen wird, auch in Zukunft seine Position als eines der führenden Luxushotels in Genf beizubehalten.”The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Geneva wurde einer umfassenden Renovierung unterzogen, um modernes Design, Funktionalität und das Erbe des Hotels harmonisch miteinander zu verbinden. Die restaurierten öffentlichen Bereiche spiegeln ein Designkonzept wider, das rund um Kunst, Zeit und Natur geschaffen wurde und die Lage am See sowie den Charakter der Stadt Genf hervorhebt. In der Eingangshalle des Hotel-Atriums zeigt eine Ausstellung von Wandteppichen historische Persönlichkeiten wie Giuseppe Garibaldi und Victor Hugo, die beim Friedensschluss im 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielten. Seine 74 Gästezimmer, darunter 14 elegante Suiten, wurden in einem schlanken und modernen Design neu gestaltet. Deckenhohe Fenster durchfluten jedes Zimmer mit natürlichem Licht und eröffnen atemberaubende Ausblicke auf den Mont-Blanc-Platz, den Genfer See und den Jet d’Eau. Die elegante Grace Kelly Suite, nach dem Hollywood-Star und späteren Fürstin von Monaco benannt, die regelmäßig dort zu Gast war, ist die Präsidentensuite des Hotels und bietet ein anspruchsvolles, mit Blattvergoldung versehenes Art Deco Design.The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Geneva bereichert außerdem die Gastronomieszene Genfs und fängt mit zwei neuen kulinarischen Highlights den kosmopolitischen Charakter des Aufenthaltsortes ein. Inspiriert vom Bewusstsein des Küchenchefs Alessio Corda für regionale und mit Zutaten aus biologischem Anbau kreierte Gerichte, stellt die Fiskebar ein neues nordisches Fusionskonzept dar, das in Genf einzigartig ist. Verteilt auf vier miteinander verbundene Bereiche, einschließlich einer Fisch-Theke mit Stehtischen und Sitzgelegenheiten, erinnert das Design des Restaurants an einen traditionellen skandinavischen Fischmarkt – ein Look, der durch die minimalistische Inneneinrichtung mit natürlichen Materialien wie Holz und Leder, eine nordische Stimmung schafft. Living Room Bar & Kitchen bietet ganztätig regionale und internationale Gerichte, die auf einer handgefertigten Speisekarte vorgestellt und für die Gäste unter Verwendung frischer, lokaler und saisonaler Produkte zubereitet werden. Die einladende Einrichtung im Lounge-Stil wird durch Elemente aus der Historie des Gebäudes und originelle Hinguckern ergänzt, darunter der 150 Jahre alte Parkettboden aus Walnussholz. Zudem bietet das Philippe Pascoët Schokoladengeschäft süße Spezialitäten an, die vom legendären Schweizer Meister-Chocolatier Philippe Pascoët höchstpersönlich kreiert werden. Gäste des Hauses kommen in den Genuss einer Willkomms-Praline und können sich ein ganz besonderes Heißgetränk aus der Karte gönnen oder als Andenken eine Schachtel Schokolade aus eigener Herstellung mit nach Hause nehmen.Getreu seinem Ruf als Gastgeber historischer Zusammenkünfte und Events, verfügt The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Geneva über elegante und flexible Räumlichkeiten für Tagungen und Konferenzen mit Kapazitäten von bis zu 100 Gäste in unmittelbarer Nähe zum Genfer See. Die Räumlichkeiten können in zwei getrennte Bereiche unterteilt werden, die einen Blick auf den Garten und natürliches Licht dank deckenhoher Fenster bieten."Es ist uns eine Ehre, die Erfahrung der The Ritz-Carlton Hotel Company in die Schweiz tragen zu dürfen und dies mit einem so symbolträchtigen Luxushotel, das Zeuge vieler bedeutender Ereignisse der Weltgeschichte gewesen ist”, sagt Jenni Benzaquen, Vizepräsidentin von Luxury Brands, Europe für Marriott International. „The Ritz-Carlton ist stolz darauf, in Genf ein neues Kapitel aufschlagen und die legendären Servicestandards der Marke in dieses wunderschöne und frisch renovierte Hotel einfließen lassen zu können.”Weitere Informationen zum The Ritz-Carlton, Hotel de la Paix, Geneva finden Interessierte unter www.ritzcarlton.com/en/hotels/europe/geneva



Bildinformation: The Ritz-Carlton bringt seinen legendären Luxus erstmals in die Schweiz