Comtrade Digital Services richtet Quest for Quality aus

München/Dublin - 13. September 2017 - Comtrade Digital Services, ein führender Anbieter von Software-Engineering-Dienstleistungen und IT-Lösungen, ist Gastgeber der Quest for Quality-Konferenz am 4. und 5. Oktober 2017 in Dublin, Irland. Die Konferenz findet unter dem Motto 'Software Testing in the Platform Economy World' statt. Erwartet werden über 150 Software-Entwickler, Testingenieure, Testleiter, Qualitätsverantwortliche und Branchenexperten aus der Adria-Region, DACH-Ländern, Irland und Großbritannien.Die zweitägige Veranstaltung bietet Fachleuten aus den Bereichen Software-Testing, Software-Sicherheit und Software-Qualität die Gelegenheit, Meinungen auszutauschen, Projekte zu präsentieren und auf dem neuesten Stand aktueller Entwicklungen zu bleiben. Darüber hinaus diskutieren Branchenführer Markttrends und geben wertvolle Einblicke in die sich wandelnde Welt der IT-Tests. Die Veranstaltung bietet zudem Networking-Möglichkeiten, mit denen IT-Profis ihre Geschäftskontakte erweitern und neue Partnerschaften aufbauen.Zu den Sprechern von Keynotes zählen beispielsweise:- Colin O' Brien, Head of QA & Change Control bei Ryanair Labs (Irland)- Finn Lorbeer, Product Quality Specialist bei Thoughtworks (Deutschland)- Maja Schreiner, Test Manager bei Swisscom (Schweiz)- Natalia Budnicka, Senior QA Lead EMEA bei Salesforce (UK)Software-Test verbessern die Nutzererfahrung und sorgen für WettbewerbsvorteileIn Umgebungen, in denen mehrere Plattformen und API-Schnittstellen miteinander verbunden sind, wird das Software-Testing zu einer Herausforderung - nicht nur für dedizierte Test-Spezialisten, sondern auch für die Testmanager, die mit agilen und DevOps-Methoden arbeiten müssen."Der Konkurrenzdruck unter den Unternehmen steigt und um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss heute die Benutzererfahrung im Fokus der digitalen Unternehmenspräsenz stehen", sagt Nikola opar, Director of QA Services bei Comtrade Digital Services. "Das erfordert das konsequente und schnelle Rollout von innovativen Plattformen, die in der Lage sind, die digital versierten Kunden von heute anzuziehen und zu binden", so opar weiter. "Es reicht jedoch nicht aus, nur neue Plattformen zu starten, sie müssen auch problemlos und einfach zu bedienen sein oder die Kunden wandern zur Konkurrenz ab. Das erfordert den Einsatz von Qualitätssicherungsexperten und Softwaretestern, sobald eine Plattform konzipiert ist. Sie verstehen menschliches Verhalten und können Probleme erkennen, denen die Benutzer bei der Verwendung der Plattform begegnen können und diese vor dem Launch der Plattform beseitigen."Weitere Informationen zur Veranstaltung:Quest for Quality Konferenz: http://questforquality.eu/