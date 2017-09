Die ÖDP in NRW freut sich über deutliches Mitgliederwachstum

Pressemitteilung von ÖDP NRW

Ein Plus von 12,5 %





Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hat deutschlandweit nunmehr ca. 6.250 Mitglieder. (Münster) – Andere Parteien beklagen großen Mitgliederschwund. Für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) in Nordrhein-Westfalen geht es hingegen deutlich nach oben:Seit dem 1. Januar 2017 konnte die ÖDP im bevölkerungsreichsten Bundesland einen Mitgliederzuwachs von immerhin 12,5 % verzeichnen.Dies ist für die ÖDP NRW ein deutlicher Beweis, dass es im Landtags- wie auch jetzt im Bundestagswahlkampf gelungen ist, viele Wähler für die Ziele der ÖDP zu begeistern.Die ÖDP NRW erwartet bis zur Wahl noch eine weitere Steigerung der Mitgliederbasis.Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hat deutschlandweit nunmehr ca. 6.250 Mitglieder.

Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) wurde 1982 als Bundespartei gegründet.

Die ÖDP hat derzeit bundesweit ca. 6250 Mitglieder und über 470 Mandatsträger auf der Gemeinde-, Stadt- und Kreisebene, ist in Bezirkstagen vertreten, stellt 18 Bürgermeister und stellv. Landräte und ist seit 2014 auch im Europäischen Parlament vertreten.

Die ÖDP kandidiert in Nordrhein-Westfalen mit einer Landesliste und Direktkandidaten zum Deutschen Bundestag.

Wer wir sind ...

In der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) arbeiten Menschen, die gemeinwohlorientiert denken und handeln. Der oberste Grundsatz unseres politischen Handelns ist, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern auch solidarisch an alle Menschen auf unserer Erde und an die zukünftigen Generationen. Wir entwickeln zu-kunftsfähige Lösungen für Mensch, Tier und Umwelt mit dem Ziel einer lebenswerten, gerechten und friedvollen Gesellschaft. Der Grundsatz „Mensch vor Profit“ steht im Mittelpunkt unserer Politik. Wir lösen die Umwelt- und die Armutsfrage gemeinsam, indem wir ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge ehrlich und weitsichtig betrachten.

«Die ÖDP in NRW freut sich über deutliches Mitgliederwachstum»

Pressekontakt:Ökologisch Demokratische Partei (ÖDP), Landesverband NRW