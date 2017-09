Umweltfreundliche Mehrwegtragetaschen aus PP Woven Recyclingmaterial

Nicht zuletzt durch die freiwillige Selbstverpflichtung des Einzelhandels den Verbrauch an vermeintlich umweltschädlichen Plastiktüten und Einwegtragetaschen aus Kunststoff zu reduzieren, befindet sich der Markt stetig auf der Suche nach nachhaltigen und umweltverträglichen Alternativen.Ein großer Anteil des Verbrauchs hat sich im Bereich der Papiertragetaschen wiedergefunden, denn mit diesen praktischen Tragehelfern aus Papier muss sich das Kunden- und Einkaufsverhalten nicht großartig verändern. Nach wie vor wird den Kunden somit eine Tragetasche vor Ort im Geschäft geboten, welche man bei Bedarf einfach erwerben kann.Neben der praktischen und komfortablen Verwendung von Einwegtragetaschen gibt es jedoch auch Bestrebungen, auf nachhaltige und noch umweltfreundlichere Mehrweglösungen zurückzugreifen. Eine solche Lösung bietet nun der Großhandelsspezialist Pro DP DP Verpackungen in seinem B2B Onlineshop Pack4Food24.de. Das Zauberwort heißt PP Woven, denn das sind Kunststofffasern, welche zum großen Teil aus Recyclingmaterial, wie z.B. PET Flaschen, hergestellt und anschließend zu einer äußerst robusten Einheit verwoben werden. Die dadurch entstehenden PP Woven Tragetaschen sind dadurch nicht nur eine langlebige und umweltfreundliche Lösung für Gastronomie und Handel, das hochwertige Material kann zudem mit aufwendigen Logos, Motiven und Designs bedruckt werden, was die Mehrwegtragetaschen auch zum idealen und dauerhaften Marketingwerkzeug macht.

