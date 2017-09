Herbst-Shopping online und sparen

Der Sommer ist vorbei – leider. Es wird kälter, der Wind zeigt, was er drauf hat und die Kleidung wird wärmer. So schön der Sommer auch ist, da bekommt man Lust auf Shiopping. Neues Pullis, Hosen, Herbstkleider – wer kann da wiederstehen. Die neun Kollektion bringen ne Farbn mist sich, tolle Schnitte und Ideen machen Lust auf ein neues Outfit. Online findet man ein riesige Auswahl. So gut wue alle Shops haben das Herbst-Sortiment schon seit ein paar Wochen im Angebot. Wäre nur der Versand in die Schweiz nicht so schwierig…Doch dieses Problem gehört der vergangenheit an. Shoppen in Deutschland ist günstig und lohnt sich für Schweizer. Versand in die Schweiz ist teuer und lohnt nicht. Deswegen melden sich immer mehr Schweizer Online.Kunden, beim Anbieter http://deutsche-lieferadresse.com/ an. Dort haben Kunden die Möglichkeit, eine Filiale auszuwählen, die am besten in der Nähe zum eigenen Wohnort liegt. Online betsellte Ware wird direkt dorthin versendet und kann bequem abgeholt werden. Das kostet nur einen kleinen Aufpreis, der im Vergliech zud en hohen Portokosten, die bei Paketen in die Schweiz anfallen, nicht erwähneneswert ist.Filialen hat der Anbieter mittlerweile viele. Und es kommen immer mehr dazu. Alle Filialen der deutschen lageradressen liegen in Grenznähe. Das macht das Abholen infach. Außerdem spart man sich den Stau, den man gewohnt ist, wenn man am Samstag zum Shoppeni n die Innenstädte der deutschen grenznahen Städte fährt. Das kann man sich jetzt sparen. Wichtig ist nur, darauf zu achten, dass die Filiale die Paketgröße, die man erwartet auch annehmen kann. Aber die Auswahl ist groß. So macht der Herbsteinkauf noch mehr Spaß!