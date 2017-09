Großes Oktoberfest-Spektakel an drei Wochenenden

Am 29. September startet das Dorf Münsterland in die Oktoberfest-SaisonGroßes Oktoberfest-Spektakel an drei WochenendenLegden. Das Münchner Traditionsfest hat sich über die bayerischen Landesgrenzen hinaus seit Jahren auch im Münsterland fest etabliert. Und die "Wies"n" im Dorf Münsterland erfreut sich bald ebenso großer Beliebtheit wie das Original. Der rustikale Dorfcharakter mit seinen zahlreichen gastronomischen In- und Outdoor Angeboten, eignet sich ideal als Kulisse für das bayerische Herbstfest. Blau-weiße Deko, Gäste in Dirndl und Lederhose lassen jährlich tausende Besucher nach Legden strömen, um dort ihr zünftiges Oktoberfest zu feiern.Um den unterschiedlichen Gruppen und Interessen gerecht zu werden, gibt es in diesem Jahr gleich drei Oktoberfest-Wochenenden. Wiesn-Auftakt ist am Freitag, 29. September um 20 Uhr. Den traditionellen Anstich läuten dann an diesem und den folgenden Samstagen die Schuhplattler ein, die vom Dorfplatz in die Festscheune ziehen. Auf der Hütt"n sorgen weitere Stimmungsmacher und originale Wiesnbands für echte bayerische Gaudi. Küche & Service servieren handfeste Schmankerln und Festbier, denn auf Vorbestellung gibt es von 18:30 - 20:00 Uhr ein Oktoberfest-Buffet.Am Freitag, 29. September sorgt Angelika Ewa Turo für grandiose Stimmung und samstags zeigen die Trenkwalder mit "hausgemachter Musi" was bayerische Wiesn"s-Stimmung so grandios macht.Zur Halbzeit, am Wochenende vom 06.-07. Oktober, wird das Bergfest gefeiert. Jägersound und das Jägeretten-Team sind auf Tour und machen im Dorf Münsterland Station. Die Besucher erwarten Kostproben, eine Fotobox, "Hau den Lukas" und Mega-BRASS-Sound. Wem das Glück beim Gewinnspiel auf der Fanpage hold ist, gewinnt eine Tour mit den Jägermeister-Jeeps ins Dorf Münsterland. Beim Burschen-Kräftemessen holt sich der Stärkste den Dorfpokal. Außerdem gastiert am Samstag die Band Wildbach in der Festscheune.Am 13.-14. Oktober startet die Dorf-Wies"n ins Finale. Bevor Dirndl und Krachlederne wieder in den Schrank kommen wird freitags mit Zeitflug und Dirk Florin noch mal zünftig gefeiert. Samstags lassen es die Buam von Tirol Sound nochmal richtig krachen.Für den Eintritt Freitags zum Warm-up mit wechselnden Party-Live-Acts empfiehlt sich der Deal: Zahle 33 Euro an der Kasse und erhalte eine Verzehrkarte im Wert von 55 Euro für den Abend. Der Eintritt kostet 3 Euro. Der Deal kann einmal am Abend und bis 1 Uhr in Anspruch genommen werden.Samstags startet das Programm um 14 Uhr auf dem Dorfplatz. Abendkasse ab 18 Uhr, der Eintritt kostet 12,00 Euro.Das komplette Programm kann auch unter www.dorf-muensterland.de nachgelesen werden.



