UBI-Technik GmbH - Vertrieb von SMD Fertigungstechnik

Vertrieb von SMD Fertigungstechnik, SMD Rework und DispensetechnikDie UBI Technik GmbH hat sich auf den Industriebereich der SMD Fertigungslinie spezialisiert. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Bedarf und Angebot zusammen zu bringen. So banal diese Aufgabe auch scheint, gibt es doch viele Faktoren an denen es regelmäßig scheitert.Auf der Seite der Hersteller ist es oft die fehlende Bekanntheit und Kundennähe. Auf der anderen Seite ist der Kunde, der gar nicht weiß, welche Möglichkeiten er durch neue Innovationen in seiner SMD Fertigung hat. Der Ansatz der UBI Technik GmbH besteht darin, zuverlässige Produktpartner zu finden und diese dann als Außendienst Stelle im vereinbarten Gebiet zu vertreten. Somit verstehen wir uns quasi als verlängerter Arm unserer Produktparter.Die SMT Fertigungslinie von AUTOTRONIKAUTOTRONIK ist unser Produktpartner im Bereich der SMT Fertigungslinien. In Deutschland noch relativ unbekannt, ist das ein innovatives Unternehmen mit weltweitem Vertriebsnetz. Die SMD Bestückungsautomaten von AUTOTRONIK sind speziell auf die mittlere SMD Fertigung ausgelegt. Das besondere hier ist, das wir die Technologien der großen SMT Fertigung schon in den kleinen Maschinen anbieten können. Dazu gehören intelligente Feeder, Vision on the fly Zentrierung und der Kugel Umlaufspindel Antrieb.Sie erhalten bei uns aber nicht nur Bestückungsautomaten, sondern auf Wunsch die gesamte SMT Fertigung. Das Produktangebot der UBI Technik GmbH für die SMD Fertigung sieht folgendermaßen aus: PCB Loader, SMD Schablonendrucker oder SMD Jet dispenser, Bestückungsautomaten, reflow ofen, Conveyer und natürlich auch die BCB Unloader.Die SMD Rework Technik von MARTINAuch im Bereich des SMD Rework sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner. Unser SMD Rework Spezialist hierfür ist die Firma MARTIN mit Sitz in Germering bei München. Die Rework Geräte der Fa. MARTIN sind bewusst sehr flexibel und einfach in der Anwendung.Bei MARTIN kaufen Sie aber nicht nur SMD Maschinen und Geräte, sondern auch Service und Kundennähe. Jeder Kunde ist anders und jede Leiterplatte hat andere Anforderungen (Geometrie, physikalische Masse, Bauteildichte...) Unsere Rework Spezialisten erarbeiten für Sie den individuellen Rework Prozess und Unterstützen Sie bei Ihrer Aufgabe. Auch bauteilspezifisches Zubehör wie z.B. Reballing Masken und Rahmen für das Handling von BGA, QFN, Mikro SMD können Sie bei uns kundenspezifisch bekommen.Die UBI Technik GmbH ist Ihr Spezialist für Leiterplatten IR Unterheizungen, Mikro SMD Rework, Heißluft Entlötstationen, Lötzinn entfernen von der Platine und dem Mini Reflow Ofen zum Reballen von BGA und QFN.Dosieren von Flüssigkeiten und PastenAuch das Dispensen oder Dosieren von Flüssigkeiten und Pasten ist ein wichtiger Bestandteil in der SMD Technik. Die zu dosierenden Medien hier sind in der Regel Lotpasten, Flussmittel oder FLUX und natürlich der SMD Kleber zum Befestigen der SMD Packages auf der PCB Leiterplatte. Unser Erfahrener Spezialist im Bereich des Dosierens von Flüssigkeiten und Pasten ist auch wieder die Firma MARTIN.Mit der Methode der Zeit- Druckmessung bieten wir Lösungen für automatisierte und manuelle Dosieranwendungen. Um hochgenau dosieren zu können, sind unsere Dispenser in der Lage, das Medium zu temperieren und zahlreiche Referenzmessungen ermöglichen reproduzierbare Ergebnisse.Das Einsatzgebiet der MARTIN Dispenser hat aber noch mehr Möglichkeiten. Der Funktionsumfang mit Rückhaltevakuum erlaubt auch das Verarbeiten von wässrigen Medien. Die Liniendispenser Funktion ermöglicht das Aufbringen von Dichtmasse und 2K Klebstoffen zwischen zwei Gehäuseteilen oder das Verkleben verschiedener Baugruppen miteinander. Aus diesem Grund sind die Dispenser auch im Maschinenbau sehr geschätzt. Die verschiedenen Schnittstellen erlauben eine Automatisierung der Dispensaufgabe mit Verfahrsystemen und Robotern.UBI-Technik GmbHJuiststr. 6a49696 MolbergenE-Mail: info@ubi-technik.deWebseite: www.ubi-technik.de



Bildinformation: UBI-Technik GmbH - Rework BGA package