ÖDP zeigte klare Flagge gegen Lingen!

(Lingen/Münster) - Flagge und klare Kante zeigte die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) auf der Demonstration gegen Uranfabriken und Atombrennstäbe-Export in Lingen.Die ÖDP machte mit einer starken Delegation aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Landesverbänden Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ihren Protest gegen die Atompoli-tik der Bundesregierung und Belgiens deutlich.Unter dem Motto „Atomzentrum Lingen schließen“ hatte ein breites Bündnis der Anti-AKW-Bewegungen zur Demo am 09. September 2017 nach Lingen eingeladen. Die Teilnehmer for-derten die Abschaltung aller AKWs und sprachen sich für die Schließung der Brennstäbe-Produktion und der Urananreicherungsfabriken aus.An der friedlichen Demo beteiligten sich über 500 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet und den angrenzenden Nachbarländern.Die Forderungen der Demonstranten:• Exportgenehmigungen von Kernbrennstoffen an die gefährlichen Pannen-Reaktoren in Belgien und Frankreich mit sofortiger Wirkung zurücknehmen!• Brennelemente-Herstellung in Lingen und Urananreicherung in Gronau sofort beenden!• Die AKW Lingen, Grohnde, Fessenheim, Tihange, Doel und alle anderen AKW abschalten! Für einen weltweiten Atomausstieg!• Sonne & Wind, statt Fracking, Kohle & Atom! Energiewende jetzt!Zeitgleich mit der Demonstration in Lingen führte die ÖDP in Dortmund auf der Messe FAIR FRIENDS eine Unterstützungsaktion für diese Demonstration unter dem Titel „Lärm gegen Lingen“ durch.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen