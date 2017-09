CONCON verschenkt eine Umfrage

Pressemitteilung von CON-TECH Content Technologies GmbH

Sie kopieren einen Code und fügen ihn einfach auf der passenden Stelle Ihrer Website hinzu. Zwei Wochen lang können Ihre User dann über eine Frage abstimmen. Sie bestimmen das Thema. Testen Sie unverbindlich und profitieren Sie von unserer gratis Umfrage.



Wir laden Sie ein zu einem kostenlosen und unverbindlichen Test unserer interaktiven Inhalte! Spielen Sie eine Umfrage Ihrer Wahl 14 Tage lang gratis auf Ihrer Webseite aus. Ihnen entstehen weder Kosten noch weitere Verpflichtungen. Sie brauchen nicht einmal zu kündigen.

Was bringt mir eine Umfrage auf meiner Website?



Eine Umfrage ist das einfachste Mittel, Einstellungen und Vorlieben ihrer potentiellen Kunden abzufragen und gleichzeitig Ihre User zu engagieren. Ihre Besucher können zu einem für Sie relevanten Thema abstimmen. Beim Drücken des Knopfes „Ergebnis“ erscheint ein Balken-Diagramm mit dem aktuellen Stand der Abstimmung.



Ihre Vorteile mit unserer gratis Umfrage:

• Sie geben Ihren Usern das Wort!

• Die User beschäftigen sich intensiver mit Ihren Angeboten

• Einfache Einbindung per iFrame oder JavaScript-Aufruf

• Freie Gestaltung, passend zu Ihrem Firmenstil

• Responsives Design: für Tabletts und mobile Geräte gut geeignet

• Inhalte werden im Netz geteilt

• Kundenbindung

• Hohe Interaktionsrate

• Marktforschung inklusive

• Interaktive Gestaltung Ihrer Website



Umfrage einbinden - wie geht das?

Unsere interaktiven Inhalte sind kinderleicht auf Ihrer Webseite einzubinden: Sie bekommen von uns einen Embed-Code, den Sie einfach einfügen. Details und – falls doch nötig – Hilfestellung bekommen Sie bei Bestellung.



Einfach einbinden und loslegen: Holen Sie sich ganz einfach interaktive Inhalte auf Ihre Webseite.

• Keine Techniker nötig: Wenn Sie einen Text auf Ihrer Webseite ändern können, dann können Sie auch einen unserer interaktiven Inhalte einbinden

• Keine Voraussetzungen: Unsere interaktiven Formate funktionieren in allen gängigen Browsern und mit allen gängigen CMS-Lösungen

• Keine Verpflichtungen: Sie bekommen eine Umfrage gratis. Falls Sie weitere interaktive Inhalten für sich entdecken möchten, buchen Sie einfach Einzelinhalte oder das Paket „Interaktive Inhalte“



Warum schenken wir Ihnen eine Umfrage?

Die CONCON ist seit 14 Jahren als Content Full Service Agentur für viele große Unternehmen wie Vodafone oder Lufthansa tätig. Jetzt möchten wir diese Erfahrungen auch kleineren und mittleren Unternehmen aus unserer Region zur Verfügung stellen. Unser Ziel ist es, dass Hamburger Unternehmen neue digitale Formate für sich entdecken.



CONCON ist seit Jahren Ihr verlässlicher Partner für die Erstellung und Lizenzierung hochwertiger, redaktioneller Contents. Wir bieten innovative Inhalte, die optimal auf Ihre Kommunikationsziele zugeschnitten sind. Neben klassischen Text-Bild Kombinationen erstellen wir interaktive Formate wie zum Beispiel Quiz, Voting oder Self-Check. Nutzen Sie unseren Lizenz-Content schnell und unkompliziert für Ihre Website. Wir bieten in unserem breiten Portfolio verlässliche und regelmäßige Formate genauso wie zielgruppengenaue Unique Contents.

Wenn Sie Interesse an digitalen Trends und innovativen Inhalten haben, können wir uns jederzeit diesen Themen austauschen. Rufen Sie uns einfach an unter 040/210065-0 oder schreiben Sie uns an info@content-consulting.de



«CONCON verschenkt eine Umfrage»

Elena Shilkova
CONCON Content Consulting GmbH
Ludwig-Erhardt-Straße 6
20354 Hamburg
Telefon: +49(0)40-2100650
E-Mail: eshilkova@content-consulting.de