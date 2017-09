„Verloren im Leben“ garantiert Gänsehaut. Herrlich verworren und fantastisch böse. Spannung der Extraklasse. Ein packender Thriller, der einen die Nacht durchlesen lässt.Trailer:Buchbeschreibung:Ein Thriller mit Gänsehautgarantie!Zwei Frauen, tief verwurzelt in ihnen die Vergangenheit. Teils vergessen, teils verdrängt. Briefe, die eine von ihnen zur Verbrecherin macht, während der anderen das Morden reichlich Freude bereitet. Doch etwas verbindet die beiden und so müssen sie tief in ihre Erinnerungen eintauchen, um das Rätsel um sie selbst zu lösen. Wir brauchen nicht nach dem Bösen um uns herum zu suchen! Es schlummert in jedem von uns. Die Frage ist nur: Lässt du es zu, dass es geweckt wird? Nehmen wir an, du stellst fest, dein Leben ist nicht das, was es zu sein scheint. Du dachtest du seist normal. Du dachtest, du seist gut. Doch dann öffnet sich der Käfig in deinem Kopf und du entdeckst, dass tief in dir nur etwas darauf wartet, hervorzubrechen. Etwas Böses, das mit all deinen Erinnerungen lange Begraben war. All das, was tief in der Dunkelheit deiner Seele lauert, ist plötzlich frei.Taschenbuch: 220 SeitenVerlag: Karina-Verlag (15. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056022ISBN-13: 978-3903056022Format: Kindle EditionDateigröße: 2609 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 220 SeitenVerlag: Karina (30. Januar 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00SYK8DDYX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertBritta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



