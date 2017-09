Buchvorstellung: Hoffnungsschimmer

Der Alltag mit seinen Höhen und Tiefen hält für Oliver, Christine, Lydia und Jutta weiterhin so einige Überraschungen bereit. Ihre Wünsche gehen in Erfüllung, so manches Mal jedoch ganz anders als erwartet. Sie tragen es dennoch mit Humor und sind sich sicher: wenn man ab und zu über seinen eigenen Schatten springt, kann man vieles erreichen. Immer noch handeln sie nach dem Motto: `Gemeinsam haut uns nichts so schnell um´ und stehen sich in allen Lebenslagen bei. Dieses Buch ist die Fortsetzung von „Alles wird gut“, „Ein Hauch Zufriedenheit“ und „Gefühlslooping“. „Hoffnungsschimmer“ ist der vierte und … voraussichtlich ;-) … letzte Band der Serie.Taschenbuch: 204 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (2. Oktober 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 1517638135ISBN-13: 978-1517638139Format: Kindle EditionDateigröße: 1329 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 204 SeitenVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B0161RSJJOText-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertScreenreader: UnterstütztVerbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr Infos unter:Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Heidi Dahlsen