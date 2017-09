Zwei Iconic Awards für Studio Bachmannkern

Das Solinger Kreativstudio Bachmannkern wird gleich in zwei Kategorien für die diesjährigen Iconic Awards ausgezeichnet.



Die Iconic Awards sind einer der wichtigsten Preise für Architekten und Planer sowie deren Partnern in der Industrie, im Design und in der Markenkommunikation.



In der Kategorie „Architecture“ konnte sich der Messeauftritt mit dem Titel „Lights off – Spots on“ für OSRAM OS durchsetzen.

Besucher wurden Teil der Produktwelt und konnten Vielfalt und Möglichkeiten des Mediums Licht mit allen Sinnen erleben.



In der Kategorie „Communication“ wurde der Messeauftritt mit dem Titel „Black and White“ für LEDVANCE ausgezeichnet.

Das Konzept zeigte das Medium Licht in seiner Anwendung und wurde so ein Spiel aus Gegensätzen: Licht und Schatten, Schwarz und Weiß.



Beide Projekte sind auch für den German Design Award 2018 nominiert.