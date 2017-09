PKV-Beiträge im Alter günstiger als allgemein angenommen

In einer Studie mit mehr als 1.000 Versicherten der privaten Krankenversicherung, PKV über 60 Jahre hat die die hc consulting AG die realen Beiträge der PKV mit den angenommenen, vergleichbar fälligen Beiträgen in der gesetzlichen Krankenkasse, GKV verglichen. Was müsste der einzelne PKV-Kunde bei dem heute bestehenden Einkommen oder Rente in der GKV bezahlen? Die Versicherten verteilten sich in etwa dem Marktanteil entsprechend auf die folgenden Versicherer: Allianz, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische BBKK, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, UKV und Universa.Weitere Voraussetzungen waren: Der PKV-Vertrag bestand 20 Jahre oder länger bei derselben privaten Krankenversicherung und als Tarif wurde analog zu § 204 VVG Tarifwechsel die Leistung 2-Bettzimmer mit Chefarzt, 100 % Zahnbehandlung, 60-80 % Zahnersatz und eine jährliche Selbstbeteiligung von max. 800 EURO berechnet.Die Teilnehmer wurden zufällig ausgewählt und haben ihre Angaben anonym abgegeben.Bei 81 % lag der Monatsbeitrag nach dem PKV-Tarifwechsel unter dem in der GKV zu zahlenden Beitrag. Würde man bei den verbleibenden 19 % PKV-Versicherten die Leistung auf GKV-Niveau absenken (aber besser als Standardtarif), so wären in dieser Studie 94 % günstiger als in der GKV versichert.Fazit: Das allgemein gefühlte Wissen vieler privat Versicherter, dass die PKV im Alter meistens teurer als die GKV ist, stimmt so nicht. Mit der PKV-Tarifoptimierung gem. § 204 VVG lässt sich der Beitrag elementar absenken. Die Tarifwechsel-Beratung muss jedoch für den Versicherten kostenlos sein. Der PKV-Kunde ist eben genau auf die durch den Tarifwechsel erarbeitete Ersparnis angewiesen und kann nicht etwa die Hälfte davon an einen Berater abführen.Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist die hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln.