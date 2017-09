Ausstellungseröffnung in Forchheim: Oberfranken BeTrachtet

Was machen Heimat und Identität aus? - Dieser und anderen Fragen rund um das Stichwort „Vielfalt Heimat“ wird das 4. Oberfränkische Netzwerktreffen Tracht nachgehen. Begleitet wird das Treffen von einem vielseitigen Rahmenprogramm mit der Sonderausstellung „Oberfranken beTrachtet“ mit Fotografien von Walther Appelt.Trachten pur – ohne KitschDie klassische, fränkische Tracht ist nicht tot: Diese alte Tradition wird nach wie vor gepflegt, etwa an Festtagen oder bei Prozessionen. Dann werden noch Trachten getragen, historische genauso wie zeitgemäße. Walther Appelt hat diese Trachten fotografiert. Ohne verklärende Idylle, ohne ablenkenden Landhaus-Kitsch. Keine Pose und keine Requisite stört diese „Trachten pur“ – und das macht die Bilder groß. Es sind Fotografien, die wirken wie alte, barocke Gemälde. Ein Farben-, Formen- und Augenschmaus fränkischer Kultur.Leidenschaftlicher Trachtenfreak Walther Appelt ist eigentlich Industriefotograf bei hl-studios GmbH in Erlangen, aber er ist auch ein überzeugter Trachtensammler und bezeichnet sich selbst als „Trachten-Freak“. Für diese Leidenschaft ist er seit Jahren schon in ganz Franken unterwegs, und er stellt auch selbst Teile von Trachten her, bestickt Westen und Mieder und wickelt und webt historische Posamentenknöpfe. Seit 2016 leitet Appelt, der in Marloffstein bei Erlangen wohnt, den Arbeitskreis Männertracht des Fränkische Schweiz-Vereins.Viele Partner unterstützen Netzwerktreffen und FotoausstellungDie Ausstellung „Oberfranken BeTrachtet“, erstmals zu sehen in der Kaiserpfalz Forchheim, wird gefördert durch das Pfalzmuseum Forchheim, das Bauernmuseums Bamberger Land, die Trachtenberatung des Bezirks Oberfranken sowie den Fränkische Schweiz-Verein. Sie ist als Wanderausstellung konzipiert und wird später noch an anderen Orten Frankens zu sehen sein.Am 23. und 24. September findet 4. Oberfränkische Netzwerktreffen „Tracht“ im Pfalzmuseum statt. Neben der Fotoausstellung wird das Treffen auch von einem vielseitigen Rahmenprogramm mit Vorträgen und Lesungen, Trachtenmarkt und Trachtenberatung begleitet. Zusätzlich gibt es verschiedene Workshops für Kinder und Erwachsene, Theater, Musik von Boxgalopp, Tanz und natürlich eine Bewirtung mit fränkischen Spezialitäten! Neugierig geworden? Dann nichts wie hin!Weitere Informationen: http://kaiserpfalz.forchheim.de/de/veranstaltungen/aktuellesFotoausstellung im Pfalzmuseum Forchheim, vom 21. September bis 31. Oktober (Di. - So.) 10.00 bis 17.00 Uhr, Eintritt: 5,50 € - ermäßigt: 3,50 €Agentur:hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Über 90 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Foto, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.



Bildinformation: (Foto: Walther Appelt, Erlangen): Franken-Tracht in leuchtenden Farben