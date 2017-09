Mahr EDV: Auszeichnung als Finalist 2017

In der letzten Runde des von der Oskar Patzelt Stiftung ausgelobten Großen Preis des Mittelstandes gewinnt Mahr EDV die Auszeichnung als Finalist 2017. Auf der Preisverleihung am 09. September wurde die begehrte Trophäe der Mahr EDV GmbH überreicht.Der "Unternehmens-Oscar"Seit 1994 veranstaltet die Oskar-Patzelt-Stiftung jährlich ihren Wettbewerb um den Großen Preis des Mittelstandes. Der "Unternehmens-Oscar" gilt laut welt.de als "deutschlandweit begehrteste Wirtschaftsauszeichnung". "Der Große Preis des Mittelstandes ist die wichtigste Wirtschaftsauszeichnung für den deutschen Mittelstand", wird Horst Wenske, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland, auf der Homepage der Oskar-Patzelt-Stiftung zitiert.Mahr EDV: Finalist 2017Mahr EDV wurde zum zweiten Mal seit 2016 für den Großen Preis des Mittelstandes durch die Servicestelle Brandenburg der Oskar-Patzelt-Stiftung nominiert, was bereits als Achtungserfolg zu werten war, denn: "Wer hier nominiert wurde, hat allein durch diese Auswahl bereits eine Auszeichnung erster Güte erfahren [..]", wie Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtags, konstatiert.Knapp 300.000 Betriebe zählt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016. Davon wurden nur 258 Unternehmen im Jahr 2017 für die Region Berlin-Brandenburg nominiert. Unter diesen wiederum wählte die Oskar-Patzelt-Stiftung 5 Unternehmen für die Ehrung als Finalist aus [ www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/single-newsmeldung/archive/2017/september/09/article/finalisten-2017-aus-berlinbrandenburg.html ].Damit vermochte Mahr EDV die Jury in 5 Kategorien zu überzeugen: 1. Gesamtentwicklung des Unternehmens, 2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, 3. Modernisierung und Innovation, 4. Engagement in der Region und 5. Service und Kundennähe, Marketing.Gratulation und DankDas Unternehmen gratuliert allen Finalisten: KU64 Die Zahnspezialisten, Dr. Ziegler & Partner Zahnärzte, Herr Dr. med. Stephan Ziegler, Geschäftsführer; Industrieelektronik Brandenburg GmbH, Herr Dipl. Ing. Ralf Herrmann, Geschäftsführer; ZEDAS GmbH, Herrn Wolfgang Jahn, Geschäftsführer; Grädler Fördertechnik GmbH, Herrn Frank Grädler, Geschäftsführer.FinalistMahr EDV dankt dem ganzen Team für die großartige Leistung, die diesen Preis ermöglichte. Besonderer Dank gilt dabei Herrn Philipp Holl, der das Unternehmen in aller Ausführlichkeit vorstellte und die zahlreichen Fragen der Juroren beantwortete: Dr. Manfred Wäsche, stellv. Hauptgeschäftsführer IHK Potsdam, stellv. Vorsitzender des wissenschaftl. Beirats der Oskar-Patzelt Stiftung, Vertretung: Torsten Stehr, Leiter Fachbereich Standortpolitik; Bernd Schenke, Servicestelle der Oskar-Patzelt-Stiftung für das Land Brandenburg, Kurator der Oskar-Patzelt-Stiftung; Manfred Steinriede, Geschäftsführer T+I Technologie- und InnovationsConsult GmbH, Berlin, Vertretung: Rene Kuhr; Stephan Jung, Geschäftsführer InoventiQ Group UG, Hamburg; Christoph Hampe, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Berlin.



Bildinformation: V.l.n.r.: Fabian Mahr, Philipp Holl, Pascal Kube je in Begleitung bei der Preisverleihung