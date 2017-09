Ab sofort gibt es im Studienscheiss Verlag ein neues Buch von Autor Tim Reichel. Ersti-Hilfe – 112 Tipps für Studienanfänger richtet sich an alle Erstsemerster, die bald ihr Studium aufnehmen.Raus aus der Schule – rein in die Uni. Das klingt nach Freiheit, lernen, worauf man Lust hat, netten neuen Leuten und jeder Menge Spaß. Die neuen Studenten freuen sich darüber, engen, schulischen Lehrplänen entfliehen und sich endlich nur noch mit Dingen beschäftigen zu können, die sie wirklich interessieren. Sie können es kaum abwarten, endlich echte Uniluft zu schnuppern. Diese Vorfreude ist absolut berechtigt. Aber nur, wenn der neue Lebensabschnitt richtig angegangen wird.Doch was genau müssen Studienanfänger beherzigen? „Vieles“, sagt Tim Reichel, Autor und Studienberater an einer großen technischen Uni: „vielleicht ist es insbesondere der Unterschied zur schulischen Fremdorganisation und die plötzliche Notwendigkeit für sich selbst und das eigene Handeln, Verantwortung zu übernehmen, was es für einige Studenten schwer macht, optimal ins Studium einzusteigen.“Seine Ersti-Hilfe liefert daher alles, was ein Studienanfänger braucht, um gleich zu Studienbeginn die Weichen für ein erfolgreiches und glückliches Studium zu stellen. Von der richtigen Einstellung über Studienplanung und Lernstrategien bis hin zur Motivation, gibt es in der Ersti-Hilfe 112 Tipps zu allen Themen, mit denen sich Studenten zu Beginn ihres Studiums konfrontiert sehen und mit denen sie im Laufe ihres Studium umgehen müssen.Ersti-Hilfe – 112 Tipps für StudienanfängerErscheinungsdatum: 14.9.2017Verlag: StudienscheissISBN: 978-3-946943-17-4 Print (Softcover)ISBN: 978-3-946943-18-1 E-Book (PDF)ISBN: 978-3-946943-19-8 E-Book (EPUB)ISBN: 978-3-946943-20-4 Audio (Hörbuch)Seitenzahl: 188Preise: Einführung Softcover 9,90 €, E-Book 4,99 €, Hörbuch 14,90 €Bestellen: www.amazon.de/Ersti-Hilfe-Studienanf%C3%A4nger-erfolgreich-studieren-Vorlesung-ebook/dp/B075H4CCDP/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505302641&sr=8-1&keywords=ersti-hilfe



Bildinformation: Ersti-Hilfe, Tim Reichel