Ingenico Payment Services launcht "Online Payment Berater"

Ratingen, 18. September 2017__ Die Welt des bargeldlosen Bezahlens ist komplexer geworden, es gibt stetig neue Zahlverfahren, Produkte und Value Added Services. Vor allem für Startups und kleinere und mittelständische Händler kann es schwierig sein, sich bei den zahllosen, teils unverständlichen Zahlmethoden durchzukämpfen und für seine Bedürfnisse das Richtige zu finden. Genau hier setzt der neue Service von Ingenico Payment Services an: Mit dem Online Payment Berater finden Händler die für sie passende Bezahllösung.Händler können sich ab jetzt auf der Ingenico Payment Services-Webseite schnell und transparent über die vielen Möglichkeiten im bargeldlosen Zahlungsverkehr informieren und sich eine passgenaue Lösung für ihre individuellen Ansprüche empfehlen lassen. Der Online Payment Berater erklärt dabei kurz und prägnant die verschiedenen Produkte, Leistungen, deren Vorteile und wie diese auf die jeweiligen Bedürfnisse des Händlers passen.Der neue Service ist ein komplett unverbindliches System, das als Ziel hat, individuelle Komplettlösungen vorzuschlagen, die genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Händlers zugeschnitten sind. Der Händler kann entweder die Empfehlungen eins zu eins übernehmen oder aus den Empfehlungen seine persönlichen Favoriten auswählen und als Grundlage für ein mögliches, folgendes, persönliches Beratungsgespräch mit Ingenico Payment Services nutzen."Wie der Name schon ausdrückt, sehen wir uns als beratender Payment-Partner für Händler. Der neue Online Payment Berater wird von einem starken Kundenservice begleitet, um Händlern den Zugang zu den Produkten zusätzlich zu erleichtern. Wir wollen Händler und Startups bestmöglich bei der Auswahl einer variablen und individuellen Bezahllösung unterstützen", sagt Dr. Markus Weber, Geschäftsführer von Ingenico Payment Services.Händler, die bisher noch kein bargeldloses Bezahlen anbieten oder die aktuell bei einem anderen Anbieter für bargeldloses Bezahlen sind, bekommen über den Online Payment Berater die Vorteile der verschiedenen Payment-Produkte und Value Added Services für sie dargelegt. Händler, die bereits Kunde bei Ingenico Payment Services sind, können sich neue Produkte, Value Added Services und Leistungen aufzeigen lassen, von denen sie gegebenenfalls noch nichts gehört haben bzw. die sie bisher nicht kannten und von denen sie profitieren können.Der Online Payment Berater ist unter www.ingenico.de/payment-services/berater zu erreichen.