Werbetexter entwickelt Werbung als lohnende Wertanlage für Kunden.

Startkapital, Deal, Wachstumswert, Wertstellung und Rendite: Nach dieser „Wertformel“ entwickelt WORTKOPF – Werbetexter Andreas Dresch (M.A.) in Mannheim – erfolgreiche Werbung und Marketing-Kommunikation für Konsumenten- und Business-Zielgruppen. Alle Werbetexte sind ein Unikat, maßgeschneidert nach den Wünschen der Auftraggeber.Die WORTKOPF-eigene Wertformel ist darauf abgestimmt, was Auftraggeber aus Industrie, Wirtschaft, Handel und Dienstleistung begünstigt:Als „Startkapital“ fungiert die verlässliche und professionelle Beratung des gestandenen Werbers, der vorwiegend Kunden aus Deutschland und aus der Schweiz betreut, aber auch schon wirkungsvoll für Kunden aus Österreich und aus dem Fürstentum Liechtenstein textete. Die Beratung fokussiert sich auf Maßnahmen, die nach Erfahrung des Texters gute Ergebnisse versprechen. Zum Erfahrungsschatz des Mannheimer Werbetexters zählen Bildungs- und Entwicklungsjahre in Werbeagenturen (klassische Werbung, PR, Internet, Direktmarketing) und weitere Erfolgsjahre als Text-Freelancer. Seit 2008.Damit das Budget der Kunden gut angelegt ist, gilt der „Deal“: WORTKOPF formuliert ein individuell kalkuliertes Angebot für Werbetexte und Marketingkommunikation, das dem professionellen Anspruch der jeweiligen Auftraggeber entspricht. Als „Wachstumswert“ für die Kunden gilt die an Umsatz- und Image-Zielen ausgerichtete Text-Kreation des Mannheimer Werbers. Image-Botschaften, Produkt- und Dienstleistungsvorteile verpackt er – immer unter Mitwirkung ausgewiesener Wortschätze und ausgeprägter Denkerstirn – mit nuancierter Feinarbeit in gewinnende Werbetexte. Kunden bewerten diese Leistungen oft „sehr gut“.Die „Wertstellung“ von Werbung und Texten der Unternehmenskommunikation (zum Beispiel: Imagebroschüre, Unternehmens-Website) erfolgt durch den kreativen und lupenreinen Feinschliff, der beispielsweise Unternehmen, Dienstleister und Internetshops „funkeln“ lässt. Mit so geschliffenen Diensten räumt WORTKOPF den Weg frei für die „Rendite“ des Auftraggebers. Die Präzisionsarbeit des Texters drückt sich nicht nur durch punktgenaue Botschaften aus, die B2C- und B2B-Zielgruppen ansprechen, sondern – wie Kunden wiederholt berichten – durch die spürbare Gewinnspanne, die durch entwickelte Werbetexte und deren Potenzial entsteht. Näheres unter: http://www.wort-kopf.de/texter-philosophie-und-werbetexter-kompetenz-als-werber-und-textprofi-mannheim.html