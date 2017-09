Fachtagung von TROPPER mit facettenreicher Agenda

Leverkusen, 18. September 2017. Auf der Fachtagung "Digitalisierung im Mittelstand", die am 10. Oktober 2017 in der BayArena Leverkusen stattfindet, erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über den Einsatz neuer digitaler Geschäftsprozesse. Dazu ist es den Veranstaltern, TROPPER DATA SERVICE und OPTIMAL SYSTEMS GmbH, gelungen, namhafte Referenten zu gewinnen. So werden unter anderem Vertreter aus den Unternehmen HYDAC und der RTL Group über ihre Erfahrungen aus der Praxis berichten.Konkret wird HYDAC über die Einführung der digitalen Personalakte im Unternehmen sprechen. Um das Thema "Rechnungseingangsbearbeitung" geht es bei dem Best-Practice-Beispiel der RTL Group. Darüber hinaus stehen Vorträge von Prof. Dr. Roland Künzel, Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, sowie von Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT, auf der Agenda. Ergänzend zu den Vorträgen der externen Redner informieren Mitarbeiter der beiden Gastgeber über Umsetzungsstrategien und Vorteile der digitalen Aktenhaltung sowie Einsatzgebiete und Funktionsumfang des Enterprise Content Management Systems enaio®. "Die Agenda deckt zahlreiche Aspekte der voranschreitenden Digitalisierung in der modernen Wirtschaftswelt ab", sagt Bodo Boer, Direktor Vertrieb in der TROPPER DATA SERVICE AG. "Damit wollen wir unseren Teilnehmern umfassende Informationen an die Hand geben, so dass sie künftigen geschäftlichen Herausforderungen erfolgreich begegnen können."Die Tagung beginnt um 9.30 Uhr und endet um ca. 16.00 Uhr. Die Teilnahme an den Vorträgen sowie einer Stadionführung ist kostenfrei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.Zur Agenda und Teilnahmemöglichkeit: https://tropper.de/agenda-zur-fachtagung-digitalisierung-im-mittelstand-steht/