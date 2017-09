Top Adresse bei Busunternehmen Bielefeld – Strakeljahn Reisen

Top ausgestattetes Busunternehmen BielefeldÜberlandbusse und Reisebusse unterschiedlicher Größe, sowie Kleinbusse sind fester Bestandteil des gepflegten Fuhrparks von Strakeljahn. Komfortable Sitze und Beinfreiheit sind in all unseren Bussen Standard. Natürlich mit Klimaanlage und WC ausgestattet, müssen Sie in unseren Bussen bei Ihrer Reise auf keine Bequemlichkeit verzichten, sodass Ihr Urlaub nicht erst im Hotel beginnt sondern bereits bei der Anreise. Für Ihre Sicherheit sorgt unser geschultes und erfahrenes Buspersonal. Mit der Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhzeiten, fahren bei uns nur ausgeruhte Fahrer für Sie.Busunternehmen Bielefeld mit vielen MöglichkeitenSie entscheiden! Möchten Sie lieber eine Tagestour oder einen Mehrtagesausflug machen? Oder doch lieber eine Rundreise oder ein Städtetrip? Egal wohin, wir bringen Gruppen jeglicher Art sicher an ihr Wunschziel. Als Busunternehmen aus Steinhagen beschränken wir uns dabei nicht nur auf die Region Bielefeld und Gütersloh, sondern sind für Sie auch in größeren Städten wie Hamm, Düsseldorf, Osnabrück oder Kassel unterwegs und bieten Ihnen individuelle Abfahrtsorte an. Von dort bringen wir Sie sicher an Ihr gewünschtes Reiseziel in Europa.Busreisen Bielefeld mit StrakeljahnDank der langjährigen Erfahrung widmet sich Strakeljahn Reisen seinen Kunden mit höchster Kompetenz in Bezug auf Busreisen in NRW, Deutschland und Europa. Dabei stehen wir Ihnen von Anfang an bei der Planung und der Durchführung zur Seite und beraten Sie auch gerne bezüglich des Reiseziels und des gesamten Fahrtablaufs, egal ob es sich um eine Mehrtagesreise oder eine Tagesreise handelt. Wir berücksichtigen dabei Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse, denn bei uns steht bereits seit Generationen die Zufriedenheit jedes einzelnen Kunden im Fokus. So verbindet Strakeljahn Reisen Tradition und Fortschritt.Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite: http://www.strakeljahn-reisen.de/