Focus-Money: Prädikat "Fairster Stromversorger" für Energiediscounter eprimo

- Fairste Produktleistung- Fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis- Fairster Kundenservice- Fairste Kundenberatung- Fairste KundenkommunikationNeu-Isenburg, 18. September 2017. eprimo gehört auch 2017 zu den fairsten Stromversorgern in Deutschland. Mehr als 3.000 Kunden haben für das Wirtschaftsmagazin Focus-Money die Fairness ihres Stromanbieters bewertet. Mit der Gesamtnote "sehr gut" gehört eprimo erneut zu den Besten der Branche und erhält die Auszeichnung "Fairster Stromversorger" (Focus-Money 38/2016).3.008 repräsentativ ausgewählte Kunden nahmen im Juli und August 2017 an der Online-Befragung des Kölner Beratungs- und Analysehauses Service-Value im Auftrag von Focus-Money teil und bewerteten insgesamt 34 Stromversorger. Die Kunden gaben eprimo erneut Spitzennoten und bestätigten dem Energiediscounter die fairste Produktleistung, das fairste Preis-Leistungs-Verhältnis, den fairsten Kundenservice, die fairste Kundenberatung und die fairste Kundenkommunikation. Gesamturteil: "sehr gut" - dafür erhält eprimo von Focus-Money das Prädikat "Fairster Stromversorger"."Leistungsversprechen stellt den Kunden in den Mittelpunkt"Für die Fairness-Studie wurden insgesamt 25 Service- und Leistungsmerkmale abgefragt und nach streng wissenschaftlichen Methoden ausgewertet. Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo: "Unser Leistungsversprechen beruht darauf, den Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt zu stellen - dazu gehören ein exzellenter Service, höchste Kundenorientierung und das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis."



Bildinformation: Quelle: eprimo GmbH