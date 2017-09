Mapp Digital verstärkt seine Führungsmannschaft: Juhan Lee und Matthew Langie werden zum Chief Technology Officer und Chief Marketing Officer ernannt

München, 18. September 2017 - Mapp Digital, gab heute die Verpflichtung von zwei namenhaften Neuzugängen bekannt. Juhan Lee und Matthew Langie kommen als Chief Technology Officer und Chief Marketing Officer an Bord.Die strategischen Personalverstärkungen kommen in einer Phase in der Mapp Digital signifikantes und konstantes Wachstum erzielt: In den vergangenen drei Quartalen hat Mapp Digital jeweils einen neuen Rekord im Neukundengeschäft erzielt und sein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Auch global konnte Mapp Digital sein Geschäft ausbauen. Mit Neukundengewinnen in den USA, Großbritannien und in EMEA wurde eine Steigerung der Kundenumsätze von 200% gegenüber dem Vorjahr erzielt.Diesen Monat feiert Mapp Digital sein einjähriges Bestehen, seit dem Launch der neuen Marke im Sommer 2016. Inzwischen hat Mapp sich zum größten unabhängigen Anbieter seiner Branche mit mehr als 3.000 Kunden entwickelt.Heute zeichnet sich Mapp durch diese Zahlen und Fakten aus:-Bis zu 380 Millionen Marketing-Messages werden täglich über die Mapp-Plattform verschickt-450+ Mitarbeiter in 12 Ländern-Integrierte Marketingtechnologie und Innovationen auf einer ganzheitlichen, benutzerfreundlichen PlattformAls CMO zeichnet Langie für die gesamten globalen Marketingmaßnahmen verantwortlich und wird das Profil des Unternehmens schärfen und weiter ausbauen. Langie wird sich darauf konzentrieren, den globalen Marktanteil von Mapp Digital weiter auszubauen, insbesondere im Hinblick auf die neu gelaunchte Customer Engagement Platform, die integrierte Data Management Platform (DMP) und die digitalen Marketing-Services, mit denen Marketer das Kundenerlebnis auf allen Kanälen optimieren können - über E-Mail, Social, Mobile und Web-Marketing."Als Zusammenschluss mehrerer führender Unternehmen aus dem Bereich Marketing-Technologie hat Mapp Digital eine einzigartige Innovationskultur. Ich freue mich darauf, diese in meiner neuen Rolle mit dem Markt teilen zu können", sagt Matt Langie. "Mapp Digital hat eine starke, unabhänige Position im digitalen Marketing, wodurch das Unternehmen für weiteres Wachstum perfekt aufgestellt ist. Ich freue mich darauf, von jetzt an Teil der Unternehmensvision zu sein, die Komplexität im Bereich des digitalen Marketings weiter zu vereinfachen und Marken dabei zu helfen, langfristige und profitable Beziehungen mit Ihren Kunden aufzubauen."Langie kann auf 20 Jahre Digital Marketing Erfahrung zurückblicken und war vor seinem Wechsel zu Mapp zunächst in leitenden Positionen bei Adobe, Omniture, Infor, Webtrends und Curalate tätig. Zuletzt war er CMO beim Telemarketing-Anbieter MarketLinc. Ausserdem ist Langie stellvertretender Vorsitzender der Internet Marketing Association und hat einen Lehrauftrag als Marketing Professor an der University of California, Irvine. Im Zuge dessen berät er auch Start-ups, börsennotierte Unternehmen und Investoren über die Branche und Marketingstrategien."Ich freue mich, dass es uns im vergangenen Jahr gelungen ist, unsere Branche positiv zu beeinflussen - durch unsere Kundenerfolge wie auch durch unsere technischen Innovationen. Wir begleiten unsere Kunden von ihrem aktuellen Ausgangspunkt zu genau dem Punkt, an dem sie gern sein möchten, und arbeiten Hand in Hand mit Unternehmen und Agenturen, um ihre Arbeit zu vereinfachen und Kunden erfolgreich zu machen", sagt Mike Biwer, CEO von Mapp Digital. "Wir befinden uns in einer Wachstumsphase und sind auf dem Weg, eine Marke mit großen Wiedererkennungswert im Bereich Marketingtechnologie zu werden. Mit Juhan und Matt haben wir unser Team weiter ausgebaut und damit unsere Marke global gestärkt. So treiben wir unser Geschäft weiter voran und können unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern festigen."Als neuer CTO übernimmt Juhan Lee die Leitung der Data Science, Technology und Engineering Teams und zeichnet für das kontinuierliche Wachstum und die innovative Weiterentwicklung der Mapp Technologieplattform verantwortlich. Davor war Lee als Corporate Vice President bei Samsung Electronics tätig und machte sich in diversen Führungspositionen bei eBay und Microsoft einen Namen."Ich bin begeistert, in einem derartigen Schlüsselmoment seiner Geschichte Teil des Mapp Teams zu werden und dafür zu sorgen, dass die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens im Bereich führender Marketing-Lösungen fortgeschrieben wird", sagt Juhan Lee. "Meine gesamte Karriere habe ich darauf verwendet, Kunden die erfolgreiche Nutzung komplexer Technologien einfacher zu machen."Mit der Verstärkung seiner Führunsmannschaft untermauert Mapp Digital seinen Führungsanspruch im Bereich der digitalen Marketing-Plattformen und unterstützt Marken dabei, wertvolle und langfristige Verbindungen mit ihren Kunden zu schaffen. Für mehr Informationen zu Mapp Digital oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte: Koschade PR, Tanja Koschade, info@koschadepr.de.



