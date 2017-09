Exklusive Ayurveda-Behandlungen in der Finca Cortesin

Andalusien, September 2017: Das exklusive Golf & Spa Resort Finca Cortesin unweit von Malagà ist Dank der heilenden Hände des indischen Ayurveda Experten Tarifa Mahagamage nun auch ein Hotspot für authentische und energetische Behandlungen im Sinne der indischen Ayurveda Lehre. Mahagamages großer Erfahrungsschatz der Ayurveda Therapie, den er auf den unterschiedlichsten Reisen durch die Welt gesammelt hat, ergänzt das umfassende Spa Programm der Finca Cortesin.Die heilenden Ansätze der Ayurveda Lehre beinhalten Detox, Yoga, Meditation, Ayurveda-Treatments und Deep Tissue – eine Tiefengewebsmassage, die Blockaden und chronische Verspannungen löst. Mit seinen integrativen Behandlungen erzielt der Experte außergewöhnliche Ergebnisse, die bei Behandelten Glückseligkeit und inneren Frieden hervorrufen. Speziell auf das orientalisch beeinflusste Spa der Finca Cortesin zugeschnitten, das Gästen eine authentische asiatische Behandlung von Thai-Spezialisten verspricht, bietet Tarifa von Bambus-Massagen, über Zelltherapien, Energiekanalisierungen und Thai Yogi mehr als zehn verschiedene Anwendungen, die jeweils auf jeden Gast persönlich zugeschnitten werden.Darüber hinaus bietet das Spa der Finca Cortesin auf 2.200 Quadratmetern eine Luxusoase zur Entspannung für Leib und Seele – eine optimale Begleitung zur Ayurveda-Therapie. Neben Thermalbädern (inklusive Sauna und Türkischem Bad mit Aromatherapie und Relaxzone) und einer kühlen Schneekabine mit -12 Grad, sorgt ein 25 Meter langer beheizter Salzwasser-Swimmingpool, sowie ein Fitness-Center mit Personal-Trainern für ein Rundum-Verwöhnprogramm.Die natürliche Heilungspraktik Ayurveda geht auf eine 5000 Jahre alte Tradition der Vedischen Kultur zurück. Sowohl die chinesische, tibetische und sogar griechische Medizin hat ihren Ursprung in den Ayurvedischen Wurzeln. In den letzten Jahren erlebte Ayurveda ein Wiederaufleben in der ganzen Welt und wird auch bei Gästen der Finca Cortesin – die bei der Erholung einen hohen Wert auf körperlichen und geistigen Einklang legen – sehr geschätzt. So entwickelte sich Ayurveda im Laufe der Zeit zu einer eigenen Wissenschaft und sogar Lebenseinstellung. Die indische Heilkunst liefert hilfreiche Richtlinien zu einem vitalen und geregeltem Alltag und zeigt auf, wie wichtig die Balance unseres Körpers mit der Umwelt, des Verstands und des Geistes sind.Das vom deutschen General Manager René Zimmer geleitete Finca Cortesin Resort erstreckt sich über ein 215 Hektar großes Areal, das andalusische Architektur, eine atemberaubende Aussicht und neben traditionellen Highlights alle Annehmlichkeiten eines modernen, hellen und großräumigen Luxushotels erfüllt. Neben 67 Suiten und 16 Villen bietet das weitläufige Hotel einen 2.200 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Thermalbädern, Indoor-Swimming-Pool, Schneekabine, Fitness-Center und Thai-Spa, sowie einen 18-Loch-Golfplatz. Die kulinarische Vielfalt umfasst Sterneküchen aus Japan, Italien und Spanien, deren authentische Spezialitäten von außergewöhnlichen Köchen wie Lutz Bösing, Louis Olarra und Andra Tumbarello mit viel Leidenschaft zubereitet werden.



Bildinformation: Exklusive Ayurveda-Behandlungen in der Finca Cortesin