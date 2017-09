Immobilien in Starnberg 2017

Die Stadt Starnberg liegt am nördlichen Teil des Starnberger Sees und rund 20 km im Südwesten Münchens. Immobilien sind dort wegen des Wertentwicklungspotenzials und der bevorzugten Lage seit langem sehr gefragt. Die 23.000-Einwohner-Stadt seit Jahren an der Spitze der deutschen Kaufkraftstatistik. Man findet ein breit gefächertes Kulturangebot, Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten oder Sport. Das Umland und der See sind für Einheimische und Urlauber ein beliebtes Erholungsziel.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in Starnberg, (Angebotspreise: September 2016 - September 2017):Häuser in Starnberg:271 Hausverkaufsangebote wurden im letzten Jahr für Starnberg registriert. Alle Baujahrgruppen seit 1880 waren vertreten, etwa 20 % der Objekte waren neu gebaut (Baujahr 2016+). Was die Kaufpreise anbelangt, gab es eine große Bandbreite, angefangen bei renovierungsbedürftigen Häusern für 400.000 EUR bis hin zu sehr geräumigen teils neu gebauten Villen im hohen einstelligen Millionenbereich. Einfamilienhäuser/Villen mit 100 - 150 m² fanden sich preislich im Schnitt bei etwa 1,1 Mio. EUR, bis 200 m² bei 1,3 Mio. EUR, bis 300 m² bei 2 Mio. EUR. Ab 300 m² fanden sich die meisten Objekte zwischen 2 und 5 Mio. EUR, im Einzelfall reichte der Preis aber auch bis 9 Mio. EUR und darüber hinaus. Doppelhaushälften hatten meist zwischen 150 und 200 m² Fläche und lagen im preislichen Mittel bei 1,1 Mio. EUR. Reihenhäuser kosteten bei 75 bis 140 m² im Schnitt 700.000 EUR, bei 140 bis 170 m² durchschnittlich 900.000 EUR.Eigentumswohnungen in Starnberg:Im Wohnungssegment waren im selben Zeitraum insgesamt 151 Objekte offeriert. Etwa 36 % der angebotenen Wohnungen waren neu gebaut (Baujahr 2016+). Bei Neubauwohnungen wurde im Schnitt ca. 8.000 EUR/m² verlangt, bei Wohnungen aus dem Bestand im Schnitt ca. 5.800 EUR/m².Im allgemeinen Durchschnitt errechnet sich aus den Wohnungsangeboten des vergangenen Jahres für eine 60 m² Wohnung in Starnberg ein Kaufpreis von ca. 340.000 EUR, für eine 100 m² ca. 580.000 EUR. Für Eigentumswohnungen über 150 m², größere Penthäuser etc., war im Schnitt mit etwa 1,4 Mio. EUR zu rechnen, der Spitzenwert lag im letzten Jahr bei ca. 2,7 Mio. EUR.Grundstücke in Starnberg:Grundstücke gab es letztes Jahr in Starnberg offiziell 57 zu kaufen, der Quadratmeterpreis erreichte durchschnittlich etwa 1.300 EUR."Starnberg sticht nicht nur durch den See und hohe Dichte an luxuriösen Fahrzeugen heraus. Es gibt hier viel zu erleben. Starnberg hat gute Schulen und bietet sehr viele sportliche Aktivitäten.", sagt der Inhaber der Firma Fischer Immobilien, Rainer Fischer aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: Wikipedia, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Immobilienmaklers aus München bzw. Starnberg. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Rainer Fischer