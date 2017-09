Bangkok/Frankfurt am Main, 18. September 2017 – Am 22. September ist der kalendarische Herbstanfang: Die Tage werden zunehmend kürzer, die Bäume verlieren ihre grüne Pracht und die Sonne versteckt sich immer häufiger hinter dunklen Wolken. Wer den Sommer noch nicht hinter sich lassen will, dem bietet die ONYX Hospitality Group mit einem dreitägigen Flash Sale vom 20. bis 22. September 2017 bis zu 40 Prozent Rabatt auf einen Aufenthalt bis zum 20. Dezember 2017 in mehr als 30 Häusern der Marken Amari und OZO unter der Sonne Asiens.Während in Deutschland die Wintermäntel aus dem Schrank geholt werden, entspannen Gäste in den thailändischen Häusern Amari Phuket, Amari Koh Samui, Amari Vogue Krabi, im Amari Havodda Malediven sowie dem neu eröffneten Amari Galle Sri Lanka bei schönstem Wetter am Strand. Für eine Städte- und Kulturreise eignen sich das Amari Watergate Bangkok in der thailändischen Hauptstadt, das Amari Johor Bahru in Malaysia, das OZO Colombo und OZO Kandy in Sri Lanka sowie das Fünf-Sterne-Hotel Oriental Residence Bangkok ideal.Der dreitägige Flash Sale gilt nur vom 20. September bis einschließlich 22. September 2017 auf www.onyx-hospitality.com/flash-sale/ mit dem Code „FlashSale“ für Aufenthalte bis zum 20. Dezember 2017. Preise inklusive Frühstück starten bei 1.995 THB (rund 50 Euro), Steuern und Gebühren nicht inklusive. ONYX Rewards Mitglieder können die Hälfte der Reward Punkte sammeln.



Bildinformation: Mit dem ONYX Flash Sale den Sommer verlängern und bis zu 40 Prozent sparen