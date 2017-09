Wichtigstes Austernfestival in Virginia feiert 60. Geburtstag

Schon immer leben die nicht einmal 500 Einwohner von Urbanna, direkt am Rappahannock River gelegen, der wenige Kilometer weiter östlich in die Chesapeake Bay mündet, von und mit dem Wasser sowie allem was darin wächst und gedeiht. 1958 jedoch beschloss eine Gruppe enthusiastischer Austernliebhaber in Urbanna, Virginia, ein kleines Fest zu veranstalten. Ihre Begeisterung wirkte so ansteckend auf die Besucher, dass das "Urbanna Oyster Festival" zu einer regelmäßigen Veranstaltung wurde und sich im Laufe der Jahre zum wichtigsten Austern-Festival im Bundesstaat Virginia entwickelte. Der Erfolg gibt den Veranstaltern Recht, und so findet das beliebte Ereignis für Liebhaber fangfrischer Schalentiere am 3. und 4. November 2017 zum 60. Mal statt.Ob geröstet, frittiert, geräuchert, gedämpft, im Eintopf oder ganz klassisch roh - im Mittelpunkt steht natürlich die Verkostung von Austern in jeglicher Form. Viele weitere Essensstände sorgen dafür, dass jeder kulinarische Wunsch erfüllt wird. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt an den beiden Veranstaltungstagen zudem für vielfältige Unterhaltung. So werden beim "Oyster Shucking Contest" die Vertreter Virginias bei den nationalen Meisterschaften im Austernöffnen ermittelt. Auch Paraden, eine Ausstellung historischer Automobile und Craft-Beer-Verkostungen sorgen für eine abwechslungsreiche Zeit. urbannaoysterfestival.com45 Jahre Austern-Festival auf Chincoteague IslandBereits einen Monat früher, am 7. Oktober 2017, findet auf der Insel Chincoteague an Virginias Atlantikküste das "Chincoteague Oyster Festival" zum 45. Mal statt. Mit dem Erwerb eines der begehrten Tickets können alle angebotenen Speisen vor Ort, darunter Austern in unterschiedlichster Zubereitungsart, probiert werden. chincoteagueoysterfestival.comZwei Festivals finden zum fünften Mal stattDeutlich jünger sind zwei weitere Veranstaltungen in Virginia, die sich voll und ganz dem Thema Austern verschrieben haben. Inmitten der historischen Atmosphäre des Mary Ball Washington Museum and Library, dem nach der Mutter von George Washington benannten Archiv von Lancaster County, findet am 11. November 2017 das fünfte "Oyster Roast: Shuckin and Jivin on the Green" Fundraiser-Event statt. Neben den kulinarischen Genüssen stehen hier auch Live-Musik und Tanz im Mittelpunkt. Am gleichen Wochenende (11. und 12. November 2017) veranstalten acht verschiedene Weingüter entlang des Chesapeake Bay Wine Trail ebenfalls zum fünften Mal den "Fall Oyster Crawl". Die frischen Austern der Chesapeake Bay können hier gemeinsam mit vorzüglichen Weinen aus Virginia verkostet werden.Der Bundesstaat Virginia ist Teil der Capital Region USA, der US-Hauptstadtregion. Weitere Reisetipps stehen unter capitalregionusa.de sowie auf Facebook bereit.



Bildinformation: Bereits zum 60. Mal findet in Urbanna / Virgina das große Austernfestival statt.