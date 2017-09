„Inselträume 2019“ – die Traumrouten von Paul Gauguin Cruises für 2019 sind ab sofort über Vista Travel buchbar

Hamburg, September 2017Paul Gauguin Cruises fährt auch in der Saison 2019 zu einigen der traumhaftesten Destinationen, die die Kreuzfahrtbranche zu bieten hat. Die speziell für Reisen durch die Südsee konzipierte Paul Gauguin entführt ihre Gäste in eines der „letzten Paradiese der Welt“ – von Papeete über Bora Bora bis hin zu den Marquesasinseln. Unter dem Motto „Inselträume 2019“ werden auch die Fiji Inseln von Paul Gauguin Cruises angefahren - buchbar sind alle Reisen ab sofort bei Vista Travel.Mit ihrer moderaten Größe von maximal 330 Gästen bietet die Paul Gauguin Luxus und Verwöhnung der Extraklasse. Fernab von Hektik und Stress findet sich hier in paradiesischer Umgebung eine Oase der Ruhe – ohne Warteschlangen, dafür mit viel Individualität. Vom preisgekrönten Luxus-Spa über kulinarische Genüsse in insgesamt drei Restaurants bis hin zu polynesischen Tanzdarbietungen am Abend ist zudem für die Freizeitaktivitäten an Bord bestens gesorgt.Die Paul Gauguin verfügt über eine Wassersportplattform am Heck des Schiffes. Im Reisepreis eingeschlossen sind Stehpaddeln, Surfen, Kajaktouren und Schnorcheln. Professionelle Tauchlehrer bieten Einführungskurse und zertifizierte PADI Tauchkurse an und begleiten Gäste in die faszinierende Unterwasserwelt der polynesischen Riffe.Die Reiserouten von Paul Gauguin Cruises führen zu einigen der schönsten Inseln im Pazifik. Von Tahiti ausgehend erforscht die Paul Gauguin die Cook Inseln, die Gesellschaftsinseln sowie Tuamotus. Wunderschöne Strände, türkises Wasser und unberührte Natur bieten einen unvergleichlichen Ort, um den Alltag vergessen zu machen. Zudem werden auf zwei Cruises in 2019 auch wieder die Fiji Inseln angesteuert –ein unvergessliches Erlebnis im Paradies der Südsee für alle Gäste an Bord.Natürlich bietet Paul Gauguin Cruises auch für Aktivurlauber zahlreiche Angebote an Land. Besonders beliebt bei den Gästen sind der Unterwasserspaziergang auf Moorea bei dem man bis zu 30 Minuten in abenteuerlichen Tiefen verbringt sowie die Safari-Expedition auf Huahine, bei der man der mystischen Flora und Fauna der Gesellschafsinseln zum Greifen nah kommt. Vom Helikopterrundflug auf Bora Bora bis hin zum Tauchen mit Rochen bei Moorea – hier findet jeder seine Lieblingsbeschäftigung.Aufgrund der besonderen Verbindung, die Paul Gauguin Cruises zur Natur Französisch-Polynesiens besitzt, wird enge Partnerschaft mit der Wildlife Conservation Society gepflegt. Seit 1985 setzt sie sich für Natur- und Artenschutz auf den Inseln ein und bietet Bildungsprogramme an Bord der Paul Gauguin an.Die Inklusivleistungen auf der Paul Gauguin bieten auch an Bord puren Luxus. Hierzu gehören die luxuriöse Vollpension, alle Bordleistungen, Trinkgelder, Hafengebühren sowie alle Soft-Getränke und nahezu alle alkoholischen Getränke.Die Kreuzfahrten auf der Paul Gauguin lassen sich in Deutschland über Vista Travel buchen. Mit dem neuen „Inselträume 2019“ Programm kann man sich bei Vista Travel schon jetzt Kabinenplätze für die begehrten Paul Gauguin Cruises sichern.Weitere Informationen auf www.vistatravel.de



Bildinformation: rausch communications&pr