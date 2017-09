Suchtpräventionsprojekt für Schüler mit Musiker 2schneidig

In dieser Woche ist Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig wieder mit seinen Schulprogrammen „2schneidig@school“ in Sachen Suchtprävention unterwegs. Dieses Mal führt ihn sein Engagement u.a. in die Schlossregion von Sachsen-Anhalt. Am Dienstag, 19. September 2017 wird der Musiker dort mit ca. 180 Gymnasiasten aus den siebten und neunten Jahrgängen einen spannenden und interaktiven Projekttag rund um Themen wie Sucht, Alkohol, Drogen und Gruppenzwang unter dem Motto „suchtLOS“ gestalten.Der sympathische Künstler, der auch ausgebildeter Suchtpräventionsberater ist, engagiert sich seit Beginn seiner musikalischen Karriere vielfältig für Kinder und Jugendliche und ist mit Präventions- und Integrationsprogrammen regelmäßig zu Gast an Schulen in ganz Deutschland. Mit Schülern unterschiedlicher Altersstufen arbeitet er in Projekttagen, Workshops und Seminaren zu Inhalten wie Suchtprävention, Gewaltprävention oder auch Integration, Mobbing und Rassismus.Der authentische Künstler findet leicht Zugang zu dem jungen Publikum und spricht die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen direkt an. Offen teilt und reflektiert er auch eigene negative Erfahrungen, klärt kompetent über Suchtmittel und ihre individuellen Wirkungen bzw. ihr Zerstörungspotenzial von Gesundheit, Persönlichkeit und Beziehungen auf und versteht es außerdem, die Inhalte seiner Präventionsprojekte mit viel Spaß zu verbinden. So kombiniert er häufig seine Projekte mit kreativen und gruppenkompatiblen Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Breakdance oder Songwriting.Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Sozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig sowohl nachhaltigen Eindruck bei den Teilnehmern hinterlassen, als auch Highlights im Schulalltag sind, an die sich die Schüler noch lange erinnern. 2schneidig ermutigt die Schüler durch Zuspruch und Empathie, zeigt Perspektiven auf und stärkt sie in ihrem Selbstbewusstsein, sodass sie gewappnet sind, auch entgegen von Gruppenzwängen zu ihrer Meinung zu stehen.Martin Rietsch alias 2schneidig ist mehrfacher Schulpate und wiederholter Preisträger für Integration und Soziales. Mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports ehrten beispielsweise das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten das langjährige und vielfältige Engagement des Künstlers für Kinder und Jugendliche.



Bildinformation: suchtLOS: Interaktive Suchtpräventionsprogramme an Schulen mit Martin Rietsch alias 2schneidig