Gelöschte brasilianische Domains günstig catchen lassen

Br-Domains heißen die Domains aus Brasilien. Die br-Domains sind nicht nur die größte Top Level Domain Lateinamerikas, sondern die br-domains spielen auch in der Oberklasse der Länderdomains weltweit mit.Interessenten können nicht direkt unter .br registrieren, sondern nur unter offiziellen Subdomains wie z.B. com.br. Viele offizielle Subdomains von .br sind nur bestimmten Gruppen zugänglich. Kürzlich wurden übrigens mehrere Sub-Domains für .br eingeführt., die mehr Sicherheit und Schutz bieten sollen, wie z.B. b.br für Banken, jus.br für die Justiz und für die Legislative leg.br.ICANN Registrar Secura empfiehlt die Registrierung unter com.br. Unter com.br sind 90 % der Br-domains registriert.Die Registrierung von net.br, die Providern vorbehalten war, ist liberalisiert worden. Kunden können nun auch net.br-Domains registrieren. Das ist besonders dann interessant, wenn der gewünschte Begriff unter .com.br nicht zur Verfügung steht, weil die com.br-Domain bereits registriert worden ist.Eine Registrierung von br-Domains mit portugiesischen Sonderzeichen ist ebenfalls möglich.Viele deutsche Firmen exportieren nach Brasilien oder haben dort eine Niederlassung. Viele Firmen, besonders Mittelständler, scheuen vor den Kosten und der Komplexität einer brasilianischen Niederlassung zurück. Hier ist der Alternative: Eine Webseite unter einer com.br-domain- in portugiesischer Sprache.Eigentlich müßten Interessenten für br-domains in Brasilien leben oder eine registrierte Firma dort besitzen, um br-domains registrieren zu können. Hans-Peter Oswald von domainregistry.de erläutert: "Wir stellen für die Kunden bei der Registrierung einen brasilianischen Treuhänder, der die Domain in Auftrag von Secura für den Kunden registriert. Die Kosten des Treuhänders sind in den Domainkosten mitinbegriffen".Viele südamerikanische Domains haben gemeinsam, dass ein lokaler Ansprechpartner benötigt wird. ICANN Registrar Secura stellt diese Treuhänder nicht nur für die br-domains, sondern auch für andere Domains, wie z.B. die Domains von Argentinien und Uruguay.Die brasilianische Registrierungsstelle veröffentlicht jetzt jeden Monat die Liste der ausgelaufenen com.br-Domains. Interessenten können über die Secura GmbH interessante Domainnamen catchen lassen. Die Listen können unter secura@domainregistry.de angefordert werden. Man kann die gecatchten Br-Domains für sich verwenden. Wer des Portugiesischen mächtig ist, kann aber auch in einen lukrativen Handel mit solchen Domains einsteigen.Marc Müller



Bildinformation: (Bildquelle: AlbertoBrazil)