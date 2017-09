vomFASS lässt pünktlich zur Weihnachtszeit die Genuss-Glocken läuten: Mit den vielfältigen Delikatessen wird jedes Essen zum Festmahl!

Hamburg, September 2017Pure Verwöhnung passend zur Weihnachtszeit! Mit dem Winter-Orangen-Balsam-Star, dem Haselnussöl vierge, dem Vanillekipferl-Sahnelikör oder den Balsam-Perlen von vomFASS ist für jeden Geschmack und jeden Anlass das Richtige dabei! Eine neue kulinarische Ebene erreichen – mit den Köstlichkeiten von vomFASS, welche sich nicht nur perfekt für die winterliche Küche eignen sondern auch als ideales Geschenk für die Liebsten.Eine neue kulinarische Ebene? Ganz einfach mit dem vomFASS Winter-Orangen-Balsam-Star! Der wunderbar aromatische Orangenessig bildet zusammen mit eingedicktem Traubensaft, Wald- und Blütenhonig sowie ausgewählten exotischen Gewürzen eine sinnlich süß-saure Liaison – perfekt für fruchtige Marinaden oder feine Saucen an den Festtagen.Der leicht nussige Geschmack des vomFASS Haselnussöls vierge eignet sich wunderbar für zur Verfeinerung von Kuchen- und Feingebäck sowie bei Pasta oder Gemüse und garantiert puren Genuss. Die Basis und das Geheimnis dieses köstlichen Nussöls von vomFASS bestehen in der feinen Röstung der Haselnüsse und der anschließenden sanften Filtration – ein Nusserlebnis der Spitzenklasse.„Kleine Meisterwerke der molekularen Küche“: Das sind die Balsam-Perlen von vomFASS. Ob mit hauseigenem Himbeer Balsam Essig oder Calamansi Balsam gefüllt – diese Perlen sind einfach perfekt für die Weihnachtsküche. Am besten schmecken sie auf weißem Fleisch, Fisch oder zu fruchtigen Desserts. Auch selbstgemachtem Sushi verleihen die innovativen Balsam-Perlen den letzten Schliff.Für die Naschkatzen gibt es feine Variationen der vomFASS Trüffel und Pralinen, selbstverständlich auch in alkoholfreier Variante! Perfekt für ein gemütliches Zusammensein mit der Familie und Bekannten zum kollektiven Naschen oder zum Kaffee.Was darf bei einem guten Essen eigentlich nicht fehlen? Ein dazu passender, erlesener Rotwein. Bidoli Merlot 2015, DOC Friuli Grave aus Italien ist der vomFASS Weihnachts Weintipp. Der kräftige, dennoch weiche Rotwein harmoniert perfekt mit jedem Festmahl.Für Whisky Liebhaber bietet vomFASS exklusiv zu Weihnachten ganz besondere Köstlichkeiten! Ob „Hollow Rock“ – German Spelt Whisky, der fünf Jahre in Fässern aus Limousineiche gelagert wurde und mit seiner sanften Note von Karamell, Holz und Honig überzeugt oder „Tân y Ddraig“ – Single Malt Welsh Whisky, welcher aus Wales stammt und in ehemaligen Bourbon-Fässern gelagert wird. Durch ein Madeira-Finish erhält er seine letzte Veredelung. Mit 43 % Vol. erwärmen die Whiskies nicht nur die kalte Jahreszeit.Auch für Likör-Genießer bietet vomFASS neue Kreationen passend zu Weihnachtzeit. Wer Vanillekipferl oder Rumkugeln mag, darf sich freuen. Die beliebten Weihnachtsnaschereien werden in Likörform umgewandelt. Der Vanillekipferl-Sahnelikör ist wunderbar cremig und veredelt nicht nur Desserts und Kaffee, sondern ist auch pur eine wahre Freude. Auch der Rumkugel-Sahnelikör harmoniert perfekt zu Kaffee, heißer Schokolade oder Mousse au Chocolat.vomFASS bietet Köstlichkeiten für jeden Geschmack und zu jedem Anlass und überzeugt nicht nur mit innovativen Kreationen, sondern auch der hochwertigen Herstellung und der möglichst umweltbewussten Verpackung von Produkten.Alle Köstllichkeiten sind im Online Shop auf www.vomfass.de und in den über 280 vomFASS Geschäften weltweit erhältlich.Weitere Informationen auf www.vomfass.de



