IBC 2017: Dank Branchenkooperationen schafft Panasonic ganzheitliche Lösungen für Live Events und Studio AV

Amsterdam/Wiesbaden, 18.09.2017 - Panasonic kündigt auf der IBC 2017 in Amsterdam zahlreiche Kooperationen an, die den spannenden Wandel des japanischen Konzerns von einem Hardware-Hersteller zu einem Multi-Technologie- und Connected-Solution-Unternehmen unterstreichen. Panasonic baut auf seinen Erfolg bei ferngesteuerten Kamera- und Studiokameraprodukten auf und arbeitet mit Branchenpartnern zusammen an Robotik- und Tracking-Systemen sowie an neue Protokollen.Panasonic stellt neue Entwicklungskooperationen mit Vislink und Videosys für die weltweit ersten kompatiblen Funkmodule seiner Studiokamerareihe vor. Mit den Modulen ist es möglich, per Fernzugriff die Kamera zu steuern und das Videosignal über ein Hochfrequenzband zu übertragen. Die externe Box wird einfach direkt an die Akkuleiste der Kamera angeschlossen.Des Weiteren kündigt Panasonic ein High Dynamic Range (HDR) Update seiner Studiokamerareihe an, das HDR Support für HD und 4K beinhaltet. Ab Oktober werden die bereits existierenden HDR-Fähigkeiten der AK-UC3000 (4K) und AK-HC5000 (Full HD) Studiokameras sowie der AK-UB300 (4K) Boxkamera erweitert. Das Update erlaubt volle Kontrolle auf White Clip, Knee und Black Gamma-Einstellungen sowie optimierte Viewfinder-Einstellungen für verbesserte HDR-Aufnahmen.Im Live-Produktionsbereich kündigt Panasonic die Partnerschaft mit MOVICOM an. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines 4K-ready Schwenk-Neige-Kamerakopfes, als Zusatz zur UB300 Boxkamera. Er bietet neuestes Design mit Karbonfasern, Serial Digital Interface (SDI), Glasfaser- und Ethernet-Konnektivität sowie einem Kamerakopf für extraweiche Schwenks und Neigungen - genau richtig für anspruchsvolle Broadcast-Anwendungen.Panasonic und Antelope haben für Europa einen Distributionsvertrag für Antelope´s Mikrokameras der nächsten Generation abgeschlossen. Die Antelope PICO, ein winziges 2/3-Typ Broadcast-Kamerasystem, bietet dauerhafte Live-Signale und ein Slow-Motion-Signal mit bis zu 350 Bildern pro Sekunde (Frames per second/fps) und wird auf dem Panasonic Stand zu sehen sein. Ebenfalls dort ausgestellt ist die Antelope ULTRA, eine superkompakte 4K Kamera mit bis zu 60 fps via einem einzelnen 12G SDI-Kabel.Panasonic hat zudem einen exklusiven Distributionsvertrag mit AR+ abgeschlossen und unterstützt damit ab sofort einzigartige Robotik-Systeme in ganz Europa. Des Weiteren einigte sich Panasonic auf eine Zusammenarbeit mit TECNOPOINT zur Entwicklung eines Kameraschienensystems, dass ideal an die AW-HE130 Remote-Kamera angepasst ist. In Kombination mit dem passenden Schwenk-Neige-Graphic-User-Interface erhalten Anwender ein ideales System für Reality-TV-Produktionen und Live-Events.Panasonic erweitert auch sein Switcher Portfolio und stellt auf der IBC den AV-HLC100 als Live-Produktionscenter vor. Der Switcher unterstützt natives Network Device Interface (NDI). Das umfassende, Software-basierte System kann IP- und SDI-Quellen mischen sowie aufnehmen, Audio mischen, Grafiken hinzufügen und ins Internet via Real Time Messaging Protocol (RTMP) und NDI streamen.Als Flaggschiff seines Switcher Portfolios präsentiert Panasonic einen neuen High-End-Switcher, der ab Frühling/Sommer 2018 erhältlich sein wird. Der AV-HS7300 ist ein leistungsstarker und flexibler Switcher, der für die Anforderungen von 4K-Produktionen entwickelt wurde. Er ist am Panasonic Stand neben den 4K Studiokameras, Boxkameras und anderen 4K-Quellen ausgestellt.Sein europäisches Debüt feiert auf der IBC auch das kürzlich angekündigte Kamera Line-Up mit integriertem NDI-Support.Die AW-HN40, AW-UN70 und AW-HN130 ergänzen Panasonic´s marktführende Schwenk-Neige-Modelle. Die AW-HN38 erweitert als hochwertiges Premiummodell das Schwenk-Neige-Portfolio und bietet zahlreiche Features ähnlich der AW-HN/HE40, jedoch mit 22fachem Zoom, HDMI und nativer IP-Konnektivität.Der vollintegrierte Support von NDI Version 3 ermöglicht Nutzern ihre professionellen Schwenk-Neige-Kameras von Panasonic direkt mit einem NDI-Netzwerk zu verbinden.Eine Integration mit Live U wird ebenfalls auf der IBC 2017 angekündigt. Live U Solo wird ab sofort von der gesamten Panasonic P2 Kamerareihe unterstützt, wodurch direktes Live Social-Media-Streaming mit einem Knopfdruck möglich wird.Panasonic präsentiert zudem eine neue Speicherkarte. Die AJ-P2M064BG microP2 Card B Series soll ab September 2017 erhältlich sein und ist kompatibel mit SD-Karten. Dadurch kann sie als SDXC-Speicherkarte von der Panasonic UX-Serie, AVC-Kamerarekordern und den LUMIX Digitalkameras genutzt werden.Panasonic stellt schlussendlich auch eine 360° Kamera vor, die ab Herbst 2017 erhältlich ist. Das System besteht aus einem Kamerakopf sowie einer Basisstation und nutzt vier Kameras, um ein 360°-Video in unkomprimiertem 4K und in einem 2:1 Bildformat aufzuzeichnen. Dank sehr geringer Latenz, aktivem Live-Stitching in Echtzeit, automatischer Kontrolle der Belichtung und Weißabgleich ist die Kamera ideal für Live-Anwendungen.Weitere Informationen zu Panasonic auf der IBC 2017 finden Sie unterWeitere Informationen zu Panasonic Broadcast Produkten finden Sie unter http://business.panasonic.de/broadcast-und-proav



Bildinformation: Panasonic auf der IBC 2017 (Bildquelle: Panasonic)