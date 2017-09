WIRTSCHAFTSBETRUG und JUSTIZVERSAGEN von Thorsten LerbachEin weiteres Beispiel möchte ich hier aufzeigen. Es ist symptomatisch für unsere Gesellschaft und einigen Wichtigtuern, die in Maßlosigkeit schwelgen oder schwelgten.Mir erscheint es irgendwie schleierhaft, wie bei der Talkshow 3nach9 von Radio Bremen am 15. September 2017, dieser Thomas Middelhoff von Giovanni di Lorenzo mit Glacéhandschuhen angefasst wird. Dazu hatte er während der Sendung noch die Möglichkeit, sein Leben als Manager der deutschen Öffentlichkeit wichtigtuerisch und herausfordernd darzustellen, als sich lieber devot darzustellen. Giovanni di Lorenzo bezog nur kurz dazu Stellung und sprach von "etwas Demut täte ihm gut".Er, dieser Thomas Middelhoff, der als mächtiger "Boss" bei Bertelsmann und ganz besonders bei Arcandor sich wie ein "Gutsherr" aus dem 17-ten Jahrhundert benommen hat, in Maßlosigkeit schwelgte, dem der Niedergang von Arcandor völlig egal war und dem Tausende Mitarbeiter/innen nur menschlicher Ballast war, selbst aber lebte wie eine Made im Speck und mit den Millionen nur so spielte, beklagt sich aber heute über die Justiz.Fakt ist: Demut war und ist nicht seine StärkeIn seinem Buch "A115-Der Sturz", beklagt er sich unter anderem über ein stinkendes Klo in seiner Essener Gefängniszelle. Ich bin der Ansicht, er hat vergessen, dass er eine Haft abzusitzen hat und die Zeit, wo gebratenen Tauben einfach so in den Mund fliegen, vorbei ist. Gut, dass der NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) das ganz ähnlich so sieht.Thomas Middelhoff hätte in Bochum vor der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität, übrigens "die harten Hunde vom Revier", bestimmt viel schlechter dagestanden, als in Essen.Ihm hätten mein Prozess und mein Strafvollzug gut zu Gesicht gestanden, er wäre daran zerbrochen.In meinem Enthüllungsbuch: "WIRTSCHAFTSBETRUG und JUSTIZVERSAGEN ", Untertitel: "Wie deutsche Verlage Auflagen manipulieren und Gerichtsurteile Falsche bestrafen", berichte ich über meinen eigenen schlimmen Fall und gehe unter anderem auch auf die nicht gerade appetitlichen Dinge im Strafvollzug ein. Nur ich habe versucht sie zu meistern, Middelhoff war und ist sich immer noch dafür zu Schade.Giovanni di Lorenzo als Gastgeber der Talkshow verstehe ich insofern nicht, als dass er einem Thomas Middelhoff eine öffentliche Plattform bietet, ansonsten sich aber hinter seiner Medienwelt, als Chefredakteur der Wochenzeitung "DIE ZEIT" verkriecht.Ich habe ihn als Chefredakteur mehrfach auf mein Buch hingewiesen, bisher leider keinerlei Reaktion. Liegt es vielleicht daran, dass ich mit der Medienlandschaft allgemein nicht einverstanden bin und auch Medienverlage und deren Machenschaften beim Namen nenne?Schlimm finde ich, dass es die Medien in der heutigen Zeit möglich machen, Machenschaften, die sie selbst betreffen und nicht für eine breite Öffentlichkeit bestimmt sind totzuschweigen.Ich gehöre zu den Kontraproduktiven in dieser Medienbranche, weil ich genau die Schwachstellen und Betrügereien aufgedeckt habe und noch weiter aufdecken werde.Ich bleibe am Ball, denn wie lautet der Markenclaim (Werbeslogan) beim Spiegel so plakativ: "KEINE ANGST VOR DER WAHRHEIT"! Ich möchte das Wort KEINE weglassen, das trifft es nicht nur beim Spiegel viel genauer.Leider muss ich gestehen, gibt es auch richtige Presselieblinge, die trotz einer Verurteilung, immer sehr gut wegkommen. Sie kommen deshalb unter anderem so gut und unbeschadet bei den deutschen Medien weg, weil sie keinerlei Widerworte geben, weil sie im "Mainstream" mitschwimmen und weil sie auflagegerechte Bilder und "Statements" abgeben. Middelhoff gehört meiner Meinung nach auch dazu.Thorsten LerbachEmail: lerbach@t-online.de - thorstenlerbach@yahoo.com - Homepage: https://lerbach.jimdo.com WIRTSCHAFTSBETRUG und JUSTIZVERSAGENErschienen bei BoD Books on Demand GmbH unter der ISBN 9783744814805, das E-Book hat die ISBN 9783744859622