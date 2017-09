LKR Niedersachsen unterstützen - Das Wahlprogramm

Er hat unser Land stark und erfolgreich gemacht. Wir als Liberal-Konservative Reformer sind eine junge Partei, die sich dem Bewahren dieses Erbes verschrieben hat. Wir sind Realpolitiker. Weder haben wir ideologische Scheuklappen noch Verständnis für Fundamentalopposition. Klare Werte und das Bekenntnis zu politischer Vernunft bilden die beste Voraussetzung, um in Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Forschung, Familie und Fragen der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, die richtigen Akzente in der Politik setzen zu können. Hierfür werbe ich um Ihr Vertrauen und bitte um Ihre Stimme.Stark für Kinder & FamilieNichts ist uns wichtiger, als das Wohl unserer Kinder und Enkelkinder. Unsere Politik orientiert sich am Ziel einer kinderfreundlichen Gesellschaft und einem Niedersachsen, das besonders für Familien an Attraktivität gewinnt.Stark in der SicherheitNiedersachsen muss sich den neuen Gefährdungslagen anpassen. Der islamistische Terror, das Frauenbild des arabischen Kulturkreises, die organisierte Bandenkriminalität und die bedrohlich zunehmende Internetkriminalität müssen wirksamer als bisher bekämpft werden. Mehr Personal, mehr Spezialisten, Wiedereinführung des mittleren Dienstes, Effizienzprüfung bei der Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel, eine Verbesserung der Ausrüstung, eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden, konsequente Abschiebungen und mehr Kompetenzen des Verfassungsschutzes zur Terrorabwehr sind geeignet, um die Sicherheit zu stärken.Stark für die ZukunftÜberschaubare Risiken, eine planbare Zukunft und gute Lebensbedingungen – das brauchen vor allem junge Menschen, um glücklich und unbeschwert leben zu können. Was in den 80‘er und 90‘er Jahren noch für viele „normal“ war – ist es heute für immer weniger. Wir müssen zurückkehren zu einer langfristig ausgelegten Politik, die der Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen gerecht wird.Stark für die WirtschaftEine starke Wirtschaft braucht gute Rahmenbedingungen und einen schlanken Staat. Dem Mittelstand kommt in Niedersachsen hierbei eine besondere Rolle zu. Durch die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaften in den Kammern, durch eine Verbesserung der Infrastruktur und durch Vereinfachung von „bürokratischen Auswüchsen“, möchten wir die Bedingungen verbessern. Indirekt führt diese zu mehr guten Jobs. Daß diese auch auf dem Land erhalten bleiben oder entstehen, dafür setzen wir uns ein.Stark für die DemokratieWir fordern Volksabstimmungen in wichtigen Fragen. Diese können unsere Demokratie bürgernäher machen.Stark für alle GenerationenWir stehen für eine ausgewogene Politik für alle Generationen. Menschenwürdiges Altern sollte selbstverständlich sein.Stark für technologischen FortschrittNiedersachsen soll aktiv Entwicklungsvorhaben im Bereich „grünen Wasserstoffs“ fördern und gezielt ansiedeln. In dieser wichtigen Zukunftstechnologie sollte unser Bundesland eine Vorreiterrolle einnehmen.Stark für unsere HeimatNiedersachsen bedeutet für mich Heimat, Zugehörigkeit, ein Teil Identität. Dafür, dass es unserem schönen Land auch in Zukunft gut gehen wird, dafür setze ich mich ein.In Gedenken an Peter Drewes, †12.09.2017



Bildinformation: Horst Krebs