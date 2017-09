Berlin-Mitte: Hier tobt das Leben, hier boomt die Wirtschaft.Geschäftige Business-Leute und Touristen eilen am Puls der Großstadt von Ort zu Ort. Inmitten dieser Hektik findet sich ein Ort der Ruhe. Das vietnamesische Asia Restaurant am Checkpoint-Charlie mit dem Namen BABAMI lädt zu einer Pause und zum Verweilen ein. Die typisch asiatische Ruhe und Gelassenheit lässt die Dynamik der Metropole für weit weg erscheinen.Im stilvoll möblierten Asia Restaurant am Checkpoint Charlie erwarten die Gäste erlesene Spezialitäten aus dem Fernen Osten. Man schätzt die asiatische Küche hierzulande nicht zuletzt wegen der vielen gesunden Zutaten und der Ausgewogenheit der Mahlzeiten. Aromatische Gewürze und der Duft von frischen Kräutern, die typisch für die vietnamesische Küche sind, erfüllen die Luft und lassen einem schon beim Vorbeigehen das Wasser im Munde zusammen laufen.Abwechslungsreiche und gesunde Kost im Asia Restaurant am Checkpoint-CharlieVietnamesische Gerichte sind üblicherweise reich an Gemüse und können wahlweise mit Tofu oder gebratenem oder gebackenem Fleisch gereicht werden. Das BABAMI Asia Restaurant am Checkpoint Charlie bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte mit Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten. Auch Sushi-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten.Schon von Haus aus ist die Küche Vietnams vielseitig, jedoch hat auch die Kultur der ehemaligen französischen Kolonialherren. Neben einheimischen Pflanzen wie beispielsweise Paksoi, Ingwer, Soja- oder Mungobohnen gehören auch Tomaten, Artischocken und Spargel zu den Zutaten typisch vietnamesischer Gerichte. Sogar Brot - insbesondere Baguette - kennen die Menschen in Vietnam schon seit dem 19. Jahrhundert.Preiswerte Gerichte in einer gehobenen GegendFür eine ausgesprochene Touristengegend ist das Preis-Leistungs-Verhältnis im BABAMI überaus günstig. Fast alle angebotenen Gerichte sind für weniger als zehn Euro zu haben. Wechselnde Tagesgerichte zu günstigen Preisen vervollständigen das Angebot. Auch die Getränkepreise bewegen sich in einem moderaten Bereich. Während der Cocktail Happy Hour stehen besonders leckere Mix-Getränke - alkoholisch oder alkoholfrei - für einen kleinen Preis zur Verfügung.Das BABAMI Asia Restaurant am Checkpoint Charlie befindet sich in Laufreichweite des Brandenburger Tors, der Friedrichstraße und des Nikolaiviertels. Das Restaurant stellt daher auch einen willkommen Anlaufpunkt für erschöpfte Berlin-Entdecker dar.Kontakt unter :



