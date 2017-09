Winterkräuter

Nahezu alle Kräuter lassen sich wunderbar in Olivenöl für den Winter frischhalten.Dazu die Kräuter ordentlich waschen und vollständig trocknen lassen.Dann klein hacken.Ein Einmachglas damit füllen und mit Olivenöl auffüllen. Den Deckel luftdicht verschließen.Damit das Glas gut verschlossen wird, die so gefüllten Gläser im Backrohr bei ca. 60 – 80 Grad erwärmen. Ungefähr 30 Minuten.Dann auskühlen lassen. Der Deckel verschießt sich dann selbst bei der Abkühlung.Die so erhaltenen Kräuter kann man dann den ganzen Winter als eine Art Kräuterpaste für alle möglichen Gerichte verwenden.(© Text Das Olivenöl Kochbuch von Karin Pfolz und Rudi Treiber)Buchbeschreibung:Olivenöl ist eines der gesündesten Lebensmittel.Viele glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch der Verwendung des flüssigen Goldes sind keine Grenzen gesetzt.In diesem Büchlein finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl.Wir wünschen viel Vergnügen beim Kochen.http://www.karinaverlag.at/products/das-olivenol-kochbuch-von-karin-pfolz-und-rudi-treiber/Trailer:www.youtube.com/watch?v=1G5lQ-MaRywUnd das passende Olivenöl dazu finden Sie hier. Hierbei handelt es sich um 100 %ig naturreines Olivenöl aus Peloponnes. Dieses Öl ist herrlich zart und doch würzig im Geschmack. Ideal für jede Verwendung in der Küche.http://www.karinaverlag.at/partner-sponsoren/www.olivenoel-aus-griechenland.atÜber den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer