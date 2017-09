Neu: Der Texterclub Videocampus

Augsburg, 19.09.2017. Von Text- und Content-Managern bereits sehnlichst erwartet, öffnet der Videocampus vom Texterclub nun seine Pforten. Seit Anfang September können Texter und die, die es noch werden wollen, über die Plattform an verschiedenen Online-Kursen teilnehmen.Texterseminare fürs Büro oder ZuhauseWer es nicht auf die Präsenz-Vorträge von Stefan Gottschling schafft, hört und sieht sich die bewährten Texterseminare „Texten 1“ und „Texten 2“ ab sofort einfach online an. Intensiv, informativ und optimiert fürs Web – der Kurs umfasst 3,5 Stunden Videomaterial. Wer keine Zeit oder kein Budget für Anreise und Übernachtung hat, kann sich ab sofort am eigenen Bildschirm fortbilden.Neuer Kurs: Konzeption – für optimierte WerbemittelEinige begeisterte Text- und Content-Manager haben sich den Kurs bereits angesehen: Konzeption. Hier dreht sich alles um die optische Aufbereitung von Werbematerial – egal ob Print oder Online. Die Resonanz: Durchweg positiv. Auch hier erwartet Teilnehmer und Teilnehmerinnen 3,5 Stunden Videomaterial.Zukunftspläne für den VideocampusUnter www.texterclub-videocampus.de sind alle aktuellen und geplanten Online-Kurse einsehbar. Für alle Neugierigen schon einmal ein kleiner Zukunfts-Ausblick: Noch in diesem Jahr soll unter anderem ein Gender-Kurs online gehen. Mit dem Konzeptionsseminar und „Texten“ fällt also der Startschuss für viele weitere, neue Projekte.