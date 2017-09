Als Spezialist für Energieverteilung und Mittelspannung engagieren wir uns für Sicherheit am Arbeitsplatz. Dazu tragen auch regelmäßige Seminare in unserem Werk und Showroom bei. Die Ingenieure Pusch & Partner bieten in Kooperation mit dem VDI Schaltanlagen-Monteuren und Mitarbeitern von Energieversorgern zweitägige Theorie- und Praxisseminare zum Thema "Erwerb und Erhalt der Fachkunde zum Betrieb von elektrischen Anlagen". Nach einem bestandenen schriftlichen Test wurde den Teilnehmern eine Teilnahmebescheinigung zur gesetzlich geforderten Nachweispflicht und zur Dokumentation der Jahresunterweisung ausgehändigt. Zuvor erhielten sie in unserem Showroom eine Unterweisung und trainierten mögliche Schalthandlungen. Eine Werkstour gewährte zudem den seltenen Einblick in den Aufbau der sonst hermetisch abgeriegelten Anlagen. Das Seminar findet am 17. Oktober erneut statt. Kontakt unter: www.sicher-schalten.de/kontakt/