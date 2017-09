Mit Wilderness Safaris gegen den Winterblues

Johannesburg, September 2017: Während bei uns schon langsam die kühle Jahreszeit Eingang findet und die leuchtenden Farben grauen Tönen weichen, beginnt in den südlichen Ländern Afrikas die Sommersaison und damit auch eine Zeit der blühenden Pflanzen, prächtigen Farben und besonders beeindruckenden Erlebnisse mit Wilderness Safaris in der belebten Wildnis – von den roten Dünen des Sossusvlei in Namibia über Botswanas satt-grünes Okavango-Delta und den türkis-blauen Ozean um die Seychellen bis hin zur strahlend-gelben G-AAMY im Segera Retreat in Kenia.Wilderness Safaris Namibia – das rote Sandmeer des Sossusvlei• Unglaubliche Sicht auf die riesigen, roten Dünen des Sossusvlei, darunter der weltweit bekannte Big Daddy• Highlight: Hot Air Ballooning über den Dünen mit anschließendem Champagner-Frühstück• Camps: Little Kulala, Kulala Desert LodgeWilderness Safaris Botswana – das grüne Herz inmitten der Wüste• Das Okavango Delta ist eine fruchtbare, grüne Oase durchzogen von Wasserkanälen, Lagunen und Inseln mit atemberaubender Flora und Fauna• Highlight: Auf den Spuren der Einheimischen – Fahrt im traditionellen Einbaumboot• Camps: ca. 20 Camps u.a. das Vumbura Plains Camp, Qorokwe Camp (Eröffnung vrs. im Dezember 2017) und die Mombo Camps (Wiedereröffnung Ende Februar 2018)North Island, Seychellen – blau ist nicht gleich blau• North Island, die exklusivste Privatinsel Afrikas, mit nur 11 Gästevillen inmitten des Indischen Ozeans• Türkis-blaues Design in Kombination mit natürlichen Materialien der Insel spiegeln die paradiesische Umgebung wider• Highlight: Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Island Hopping oder Spa mit Blick auf das vielfältige Blau des OzeansSegera Retreat, Kenia – vom gelben G-AAMY bis hin zur farbenfrohen Kultur• Museum mitten in der Wildnis: zahlreiche Werke aus der größten Sammlung zeitgenössischer afrikanischer Kunst• Out of Africa: unveröffentlichte Briefe und Reliquien aus der Ära von Earnest Hemingway und Karen Blixen• Highlights: Picknick vor dem strahlend-gelben Doppeldecker G-AAMY aus dem Film „Jenseits von Afrika“ , Begegnung mit den Masaai und deren jahrhundertealter Kultur



Bildinformation: Mit Wilderness Safaris gegen den Winterblues