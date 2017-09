Die Eissauna http://www.eissauna.de/ ist eine Sensation in der Welt der Gesundheit, Fitness, Beauty, Kosmetik und der ästhetischen Medizin. Immer mehr gewinnt sie an Beliebtheit dazu. Aufgrund ihrer vielen positiven Effekte hat die Eissauna heute in überarbeiteter und in ihrer modernsten Form den Einzug in Wellness und Trainingslager gehalten. Wieso sich sogar die Stars einer solch extremen Kälte von bis zu 196°C aussetzen und wie dies ein lukratives Geschäftsmodell ist, erfahren Sie hier.Welche Vorteile bringt die Anwendung einer Eissauna mit sich?Ursprünglich kommt die Ganzkörperkältetherapie aus der Medizin. Seit den 80er Jahren werden in sogenannten Kältekammern Rheuma, Arthritis, Arthrose und oder Schmerzen gelindert. Auch wurde von Medizinern festgestellt, dass selbst ein überempfindliches Immunsystem besser reguliert wird und Asthma, Allergien, Schuppenflechten und Neurodermitis gebessert werden. Selbst Schlafstörungen und Depressionen werden gelindert. In wenigen Minuten verbrennt der Anwender ca. 600 kcal, dass entspricht so viel wie ca. 1 Stunde Joggen. www.eissauna.de/effekte/ ) Wie auch viele andere hat Simon Duckstein, der Geschäftsführer der Eissauna in Hannover, diese Kältebehandlung angewendet: „Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Kälte nicht so unerträglich ist, wie Sie und die meisten Anwender sich das vorstellen. Also längst nicht so unangenehm, wie in kaltes Wasser zu springen, da es sich in der Eissauna um extrem trockene Kälte handelt“, weiß Duckstein, „ nahezu jeder hält beim ersten Mal 2 Minuten aus.“Aufgrund ihrer positiven Effekte ist die Anwendung einer Eissauna im Profisport und bei vielen Hollywoodstars wie z.B. Per Mertesacker, Franck Ribéry, Christiano Ronaldo, Kate Moss, Lindsay Lohan u.v.m, schon seit langem sehr beliebt. Um in der Belegschaft die Regeneration sowie das Wohlbefinden der Kunden bzw. Patienten zu steigern, das Immunsystem zu stärken und kleinere Infektionen zu vermeiden, haben bereits mehrere Konzerne und Firmen in Japan und den USA sich ihre eigene Eissauna zugelegt.Ein gutes Geschäft durch die EissaunaDer Geschäftsführer der Eissauna ist sehr stolz auf seine Errungenschaft dieser Eissaunen, eine Kältekammer, die für 2-3 Minuten auf bis zu -190°C runtergekühlt wird. Risiken und Nebenwirkungen gibt es mit der Anwendung einer Eissauna kaum. Die Eissauna in Hannover ist ein deutscher Exklusiv-Vertrieb über Sinidu GmbH und vertreibt exklusiv die modernen Eissaunen von Krion und Cryosense in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus verfügt sie über umfassendes Know-How, medizinisches Fachwissen, Ersatzteillager und direkten Service aus Deutschland.Eine Eissauna ist profitabel, schnell amortisiert und ist eine sinnvolle Bereicherung für Gesundheitszentren, Krankenhäuser, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Wellnesscenter, Hotels, Spa- Einrichtung, Sport - Studios etc. Diese Ganzkörper-Kältesauna ermöglicht Kunden und Patienten eine genussvolle und hochwirksame Behandlungsart die garantiert nicht schnell in Vergessenheit gerät. Mehr Informationen gibt es hier: http://www.eissauna.de/



Bildinformation: Eissauna