Weltkindertag –Tipps zum Thema Kinderversicherungen

19.09.2017. Am 20. September wird der Weltkindertag gefeiert und auf die Kinderrechte hingewiesen. Aber nicht nur persönliche Rechte stehen jedem Kind zu, sondern auch der Risikoschutz der Kinder darf auf gar keinen Fall vergessen werden. Darauf weist die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) hin und bietet eine Beratung und Informationen zum Thema Kinderversicherungen anlässlich des Weltkindertages an.Die Versicherungsindustrie bietet eine zumeist unübersichtliche Palette von Versicherungsprodukten an. Beworben werden die Produkte für Kinderversicherungen mit werbewirksamen, vollmundigen Versprechen. „Werbung, Realität und Sinn der angebotenen Produkte stimmen da nicht immer überein“, warnt GVI-Präsident Siegfried Karle.„Bevor der Nachwuchs versichert wird, sollte zudem in jedem Fall die Risiko-Absicherung der Eltern vorgehen. An erster Stelle steht eine ausreichend hohe Risikolebensversicherung für die Hinterbliebenen, danach folgen Berufsunfähigkeitsversicherung und Unfallversicherung für den Hauptverdiener, um das Einkommen für die Familie zu sichern. „Ist die richtige Absicherung der Eltern geregelt, können die Kinderversicherungen gegen Unfälle und Krankheiten in Angriff genommen werden“, rät Siegfried Karle.Anlässlich des Weltkindertages stehen die Experten der GVI für eine kostenlose Verbraucherberatung am 20. September telefonisch zur Verfügung. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr unter der Info-Hotline 07131-913320 beantworten die Fachleute Fragen zum Thema „Kinderversicherungen“. Außerdem kann unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ das Informationsblatt “Kinderversicherungen - Was gilt es zu beachten?“ der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) abgerufen werden.