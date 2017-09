Sortenbeständigkeit die begeistert - EURALIS Saaten GmbH

Sortenbeständigkeit die begeistert - Eine Hommage an eine MaissorteNorderstedt, 18.09.2017Im Fokus steht heute einer der Langzeit Erfolge aus dem Hause EURALIS. Anlass dafür ist ein kurzer Videoclip eines begeisterten Mitarbeiters, der den Sortenerfolg wir folgt beschreibt.Zitat Robert Grimm - Außendienst Mitarbeiter EURALIS:"Als ich vor 10 Jahren meine erste Maisfeldtagssaison absolvierte, fiel mir eine bereits über 5-jährige Sorte auf, die zu dieser Zeit weder der Exclusivpartner BayWa, noch EURALIS selbst große Beachtung zukommen ließ. Zeitgleich fand der große Biogas-Aufschwung statt und die Maissorte TARANIS war für mich DIE passende Sorte für mein Gebiet in Niederbayern / Oberbayern Ost. So machte ich auf diesen versteckten Diamanten aufmerksam.Heute, nach 15 Jahren hat die Sorte wieder eine Mengensteigerung hinter sich. Nach so einem langjährigen Erfolg hatte ich die Idee zu einem kleinen, lustigen Film um dieser Sorte meinen Respekt zu zollen.Das Ergebnis: www.youtube.com/watch?v=VX1lob9AJAM Taranis "ein keltischer Gott des Himmels, des Wetters und des Donners" und eine Maissorte bei der die Bedeutung des Namens sehr treffen ist.FAKTEN-Zulassung der Sorte 2001-Aussaatstärke: 8-9 Körner/qm-Reifezahl: ca. 280 (Silo-/Biogasmais)-Typ: sehr massig-Jugendentwicklung: ausgezeichnet-sehr Blattgesund-langes Erntefenster durch langsame Kornabreife-für alle Böden geeignet, auch bei Mulchsaat-extrem robuste Genetik, die jährlich solide Erträge liefert-hat noch kein ES vor dem Namen, da er noch aus dem Hause Pau-Saaten stammtWeitere Produktfilme unter: www.euralis.de/unternehmen/presse/mediathek/sortenfilme/ Das Sortenportfolio der EURALIS Saaten GmbH ist verfügbar unter; www.euralis.de/produkte/ EURALIS Saaten GmbHGesa Sophia Christiansen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit ZentraleuropaOststraße 122, 22844 NorderstedtTel: 040 60 88 77 54, Fax: 040 60 88 77 34Mobil: 0151 27 65 17 84E-Mail: gesa.christiansen@euralis.deBitte beachten: Sämtliches zur Verfügung gestellte Bildmaterial darf nur mit der ausdrücklichen Quellenangabe "EURALIS Saaten GmbH" abgedruckt werden.



Bildinformation: Robert Grimm Außendienst EURALIS Saaten GmbH Niederbayern / Oberbayern Ost