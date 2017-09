Schiefe Zähne endlich wieder gerade

Düsseldorf, September 2017. Ein gepflegtes Lächeln mit weißen, gleichmäßigen Zähnen gilt als optische Visitenkarte eines Menschen. Doch nur die wenigsten freuen sich von Natur aus über makellose Zähne. Häufig stehen sie schief oder zu weit auseinander und stören so den ästhetischen Gesamteindruck. Herkömmliche Zahnkorrekturen mit festen oder herausnehmbaren Zahnspangen im Erwachsenenalter benötigen eine lange Tragezeit, beeinträchtigen Optik oder Aussprache und sind auch noch sehr teuer. Durchsichtige Zahnschienen, sogenannte Clear Aligner, bringen die Zähne dagegen innerhalb kürzester Zeit wieder in Reih und Glied. Dabei fallen die Schienen kaum auf und können zum Essen und Trinken herausgenommen werden. Weiterer Vorteil: Behandlungen mit durchsichtigen Kunststoffschienen kosten deutlich weniger als mit herkömmlichen Systemen. Wer sich für diese Form der Zahnkorrektur interessiert, kann sich jetzt ganz unkompliziert über Möglichkeiten, Tragedauer und Kosten unter www.zahn-schienen.de informieren.Das neue Internet-Portal bietet Informationen und Service rund um das Thema Clear Aligner. So senden Interessierte Fotos ein und erhalten kostenlos und unverbindlich eine erste Einschätzung, ob eine Anwendung der Zahnschienen möglich ist, welche ungefähren Kosten entstehen und wie lang die Zahnschienen-Therapie in etwa dauern wird. Über die Zahnarztsuche nach Stadt oder Region vereinbaren sie dann auf Wunsch einen Beratungs-Termin bei einem Zahnarzt ihrer Wahl im gesamten Bundesgebiet. Alle gelisteten Experten verfügen über mindestens ein Jahr Erfahrung auf dem Gebiet der Zahnschienen-Korrektur. Selbstverständlich bleibt auch die Anonymität gewahrt, denn es reicht aus, wenn die per WhatsApp eingereichten Fotos nur die Zähne und die Mundpartie zeigen. Schon nach kurzer Zeit bekommen die Nutzer eine Antwort mit den gewünschten Informationen über den gleichen Kommunikationskanal.