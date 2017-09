Bewerber-Umfrage des Jobbörsen-Kompass 2017 - foodjobs.de erzielt höchste Weiterempfehlungsrate

- foodjobs.de mit 99% Weiterempfehlungsrate führend unter allen deutschen Jobbörsen- In der Wertung der Spezialjobbörsen erobert foodjobs.de Platz 4- Bewerber vergeben 6,01 von 7 Punkten an foodjobs.de in puncto Zufriedenheit19.09.2017, Düsseldorf.Jobbörsen sind ein heiß umkämpfter Markt in Deutschland. So gibt es derzeit hierzulande 1.012 aktive Jobbörsen - Tendenz weiterhin steigend. Der Jobbörsen-Kompass untersucht jährlich deutsche Jobbörsen im Hinblick auf Zufriedenheit der Bewerber, ihre Weiterempfehlungsrate, Suchqualität und Reichweite. Auch 2017 konnte foodjobs.de die Bewerber erneut überzeugen.Die deutschen Jobbörsen-Nutzer waren fleißig: über 24.000 Bewertungen kamen bisher der Umfrage des Jobbörsen-Kompass zugute. Mit eindeutigem Ergebnis: Die Spezialisten-Jobbörsen sind 2017 als Sieger der deutschen Jobbörsen-Landschaft hervorgegangen und erhalten die höchste Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate.Mit einer fantastischen Weiterempfehlungsrate von 99% führt foodjobs.de 2017 die Riege aller deutscher Online-Stellenmärkte an und lässt dabei sogar die ganz Großen wie Stepstone, Indeed und XING hinter sich. In der Bewertung der Spezialisten generell holte sich foodjobs.de wie im letzten Jahr den 4. Platz - hinter Staufenbiel, UNICUM und Absolventa."Für mich ist Platz 4 wie der 1. Platz. Als branchenspezifische Jobbörse für die Lebensmittelwirtschaft werden wir nie die Reichweite erzielen, wie die Plätze 1-3 für Studenten und Absolventen", so Bianca Burmster, Geschäftsführerin von foodjobs.de.Den 2. Platz gab es für foodjobs.de in puncto Zufriedenheit der Bewerber: Mit 6,17 von 7 Punkten konnte nur das T5-KarrierePortal seine Nutzer noch glücklicher machen als foodjobs.de mit 6.01 von 7 Punkten."Wir freuen uns, dass wir bereits nach fast 5 Jahren im Markt ein so positives Echo von unseren Kandidaten erfahren. Das bestätigt uns darin, dass wir als Karrierebegleiter für alle, die in der Lebensmittelbranche ein- und aufsteigen möchten, einen guten Job machen", freut sich Bianca Burmester.



