Hier können auch die Kleinsten schon kreativ werden! Mit Kindern kochen, backen und genießen!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)• Sprache: Englisch, Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmAuch als E-Book im Handel.Rezept aus dem BuchSpiegeleier-Kobold-SmileyZutaten:2 Spiegeleier1 Karotte1 rote Paprika1 TomatenscheibenPetersilie oder Schnittlauchetwas Bacon oder SchinkenDie Spiegeleier kommen als Augen auf einen flachen Teller, die Karotte wird zur Nase, die Paprika zum Mund, Petersilie oder Schnittlauch das Haar, die Tomatenscheiben die Wangen, ringsherum wird mit dem Bacon dekoriert und fertig ist der Spiegeleier-Kobold-Smiley.Den können auch kleinere Kinder selbst kreieren.Das Büchlein wartet mit lustigen Koboldreimen zu den Rezepten auf. Außerdem gibt es tolle Spiele-, Bastel- und Verkleidungstipps für eine Kinderparty! So kommt erst gar keine Langeweile auf!©byChristine Erdic



