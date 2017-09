Die Horváth Akademie und das institute for accounting & finance (iaf) vereinbaren strategische Kooperation

Die zur Horváth & Partners-Gruppe gehörende Horváth Akademie und das institute for accounting & finance (iaf) haben eine strategische Kooperation geschlossen. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Fach- und Führungskräfte von einem breiteren Weiterbildungsangebot im Bereich Accounting. Kern der Kooperation ist der wissenschaftlich akkreditierte Lehrgang zum Certified Accounting Specialist (CAS), der praxisnahe und umfassende Kenntnisse der Rechnungslegung nach IFRS vermittelt."In unserer Zusammenarbeit bündeln wir unsere Angebote und können unseren Kunden somit ein erstklassiges Weiterbildungsportfolio im Bereich Accounting anbieten", erklärt Prof. Dr. Ronald Gleich, geschäftsführender Gesellschafter der Horváth Akademie. Das Weiterbildungsangebot ist optimal auf die Bedürfnisse von Fach- und Führungskräften zugeschnitten. So unterteilt sich das berufsbegleitende CAS-Zertifizierungsprogramm in Lehrbriefe zum Selbststudium und eine Präsenzwoche zur praktischen Anwendung.Auch Thomas Amann, Vorsitzender des Verwaltungsrates der iaf Institute for Accounting & Finance SE, sieht in der Zusammenarbeit große Chancen: "Ich habe die Horváth Akademie als Netzwerk mit einer ausgeprägten Innovations- und Veränderungskultur und beeindruckender Entwicklung kennengelernt. Dieses einzigartige Setup ist die perfekte Basis, um das Leistungsportfolio des iaf unter diesem Dach konsequent weiterzuentwickeln und auszubauen."Das komplette Seminarprogramm der Horváth Akademie und nähere Informationen zum CAS-Zertifizierungsprogramm finden Sie unter www.horvath-akademie.de Über die Horváth AkademieDie Horváth Akademie bietet Weiterbildungsangebote für Experten und Manager mit Fokus auf Themen wie Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Zu den wichtigsten Angeboten zählen das Zertifikatsprogramm Horváth-Controller-Kolleg (HCK) und das Stuttgarter Controlling und Management Forum. Alle Veranstaltungen verbinden fachliche Expertise aus der Praxis mit State-of-the-Art-Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Der didaktische Ansatz reicht von konventionellen bis zu neuen Lernformaten und -inhalten, die stets umsetzungsorientiert vermittelt und nachhaltig im Unternehmen verankert werden.Über das institute for accounting & financeDas institute for accounting & finance (iaf) ergänzt zukünftig das Weiterbildungsangebot von Horvath & Partners im Bereich Accounting & Finance. Auf der einen Seite bieten wir Ihnen didaktisch ausgefeilte Trainings zu den relevanten Themen und auf der anderen Seite verstehen wir uns darüber hinaus als Think Tank. Durch den regelmäßigen Austausch unserer Institutsexperten WP/StB/CPA Thomas Amann (Vorsitzender des Verwaltungsrates der iaf Institute for Accounting & Finance SE und geschäftsführender Gesellschafter der Amann Advisory GmbH), WP/StB Carsten Ernst (Mitglied des Verwaltungsrates der iaf Institute for Accounting & Finance SE und geschäftsführender Gesellschafter der WirtschaftsTreuhand GmbH), Prof. Dr. Ronald Gleich (geschäftsführender Gesellschafter der Horváth Akademie) und René Linsner (Partner Competence Center Controlling & Finance bei Horváth & Partners) zu den neuesten Entwicklungen und aktuellen Herausforderungen, bieten wir ein stets innovatives und wegweisendes Weiterbildungsangebot im Bereich Accounting & Finance.